دانشگاه باید وظیفه خود را در قبال تهذیب دانشجویان به رسمیت بشناسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، مجید سرسنگی در دومین همایش ملی دانشگاه اخلاقمدار اظهار کرد: در چند دهه گذشته نوعی گیجی و آشفتگی در نظریهپردازی برای اداره کشور وجود داشته است. بهرغم اینکه انقلاب ما، فرهنگی و مزین به نام اسلام بود اما متأسفانه واقعیت این است که در همه این سالها نتوانستهایم به یک نظریه جامع و کارآمد برای اداره کشور دست پیدا کنیم.
سرسنگی افزود: معمولاً پیامهای دو گانهای به مردم و نسل جوان داده میشود. از طرفی خواهان جامعه اخلاقمدار و دیندار هستیم و از سوی دیگر به گونهای با مردم و جامعه رفتار میکنیم که مغایر با حرفهای خود ماست. امروز نسل جوان ما بین حرفها و اعمال ما در شگفتی و گیجی است!
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، با تاکید بر اینکه مخالف «غرب فکری» و ارزشهایی هستیم که روحانیت و معنویت را کنار میگذارد، اما خودمان شتابانتر از «غرب فکری» در راه اخلاقزدایی و معنویتزدایی از جامعه گام بر میداریم.
وی بیان کرد: اخلاق و اخلاقگرایی در جامعهای رشد میکند که مبانی نظری آن جامعه نیز متناسب با اخلاق باشد. نمیتوان در برنامهریزیهای کشور به حوزه اخلاق توجه نکرد اما انتظار داشت که جامعهای اخلاقی را شاهد باشیم.
سرسنگی، با اشاره به اینکه به تدریج از علت و دلیل انقلاب اسلامی، دور شدیم، افزود: برخی از دوستان معتقدند جمهوریت نظام در خطر است اما در واقع این اسلامیت نظام است که در معرض خطر قرار گرفته است. نبود اخلاق در جامعه در همه سطوح موجب رنج شده و جالب اینکه همگان به نقد دیگری پرداخته و کسانی که در همه این سالها در شکلگیری ناهنجاریها سهیم بودهاند، خود مدعی و «اپوزوسیون» شدهاند.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران تاکید کرد: ریشه حوادثی که در سال ۹۶ و ماه گذشته در دانشگاه تهران اتفاق افتاد، به کمبود و فقدان اخلاق در جامعه بر میگردد. مدیران به جای اخلاق به موضوعات دیگری توجه میکنند.
وی ادامه داد: از طرفی به دانشجویان و نسل جوان؛ نرفتن به سمت ارزشهای غیر دینی و ملی و داشتن قناعت و درستکاری را توصیه میکنیم، اما از طرف دیگر خودمان گوی سبقت را در فساد، بیاخلاقی و ناکارآمدی ربودهایم. ما برای دنیا نسخه بهبودی در اخلاق و معنویت مینویسیم و خود در داخل تیشه بر ریشه اعتقادات دینی و اخلاقی جامعه میزنیم.
سرسنگی تصریح کرد: در بحث غربگرایی و غربزدگی موضوعی مطرح است، مبنی بر اینکه، غرب شرقیها را وادار کرده با تعاریف غربیها خودشان را تعریف کنند، یعنی آنقدر خودباوری و اعتماد به نفس ما را پایین آوردند که یک فرد ایرانی و اسلامی خود را در چهارچوب یک تعریف غربی میپسندد؛ متأسفانه این مشکل وجود دارد و ایرادی است که بر دانشگاهها وارد است.
وی عنوان کرد: دیدگاه و رویکرد ما نسبت به مسائل فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی در دانشگاه در حد انتظار نیست. دانشگاه در قبال آموزش و پژوهش وظیفه دارد، اما همچنین باید وظیفه را خود در قبال تهذیب دانشجویان و توسعه اخلاقمداری و گسترش مسئولیتپذیری اجتماعی در دانشگاه به رسمیت بشناسد.
در پایان مراسم علی خاکی صدیق، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بیان کرد: وضعیت موجود دانشگاهها قابل لمس است و مشکلاتی در کارکردهای دانشگاهی و آموزش عالی وجود دارد. موضوعات و مشکلات اخلاقی در آموزش عالی به خانواده، فرد، جامعه و.... برمیگردد. اخلاق حرفهای و دانشگاهی دغدغه اصلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
خاکی صدیق افزود: مؤلفههای کیفیت در وزارت علوم ریشه در موضوعات اخلاقی دارد. اعتماد عمومی به اعضای هیأت علمی در سالهای گذشته کاهش پیدا کرده است.
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