به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی امروز طی حکمی بهنام شکوری را به عنوان سرپرست جدید خزانه داری فدراسیون منصوب کرد.

این در حالیست که خزانه دار فدراسیون کشتی از زمان انتخاب علیرضا دبیر به عنوان رئیس فدراسیون تاکنون چهار بار تغییر کرده است.

اوایل مردادماه امسال بود که هادی اسلامی به عنوان سرپرست خزانه‌داری فدراسیون جانشین محمد حسین حیدریان شد، انتصابی که حدود چهار ماه بیشتر طول نکشید و اسلامی از سمت خود کناره گیری کرد. در ادامه محسن سهرابی در روز ۲۵ آبانماه با حکم علیرضا دبیر به عنوان سرپرست جدید خزانه داری معرفی شد که او هم مدت زیادی در این مسئولیت باقی نماند و استعفا کرد.

بدین ترتیب نوبت به بهنام شکوری رسید تا امروز حکم سرپرست جدید خزانه داری فدراسیون کشتی را از علیرضا دبیر دریافت کند.

متن حکم سرپرست جدید خزنه داری فدراسیون کشتی به شرح زیر است:

نظر به تعهد و تجربیات ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به سمت سرپرست خزانه داری فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران منصوب می شوید.

انتظار دارم با جدیت نسبت به پیگیری مسئولیت های مدیریتی خود در این سمت مطابق ضوابط و مقررات موضوعه کوشا بوده و به لطف خداوند بزرگ، در خدمتگزاری به ورزش ملی کشور، موفق باشید.