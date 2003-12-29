هزينه هاي ضروري از حساب بانكي متوفي به وراث پرداخت مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، با تصويب سازمان امور مالياتي کشوربانکها پس از احراز هويت کامل وراث متوفي اعم از (طبقه اول، دوم، سوم و يا وصي مرحوم حسب مورد) بدون اخذ گواهي موضوع ماده 35 قانون مالياتي مستقيم، اين مبلغ را به آنها پرداخت نموده و مراتب را در تهران به سازمان امور مالياتي کشور و در شهرستانها به ادارات امور مالياتي محل اطلاع خواهند داد.

گفتني است که در ماده 35 قانون مالياتهاي مستقيم صراحتا عنوان شده است که ادارات ثبت اسناد املاک موقعي که مال غير منقول را به اسم وراث يا موصي له ثبت مي نمايند، همچنين کليه دفتر اسناد رسمي در موقعي که مي خواهند تقسيم نامه يا هر نوع معامله وراث راجع به ما ترک را ثبت کنند، بايد گواهي نامه اداره امور مالياتي صلاحيت دار را مبني بر عدم شمول ماليات يا اينکه ماليات متعلق کلا پرداخت يا ترتيب يا تضمين لازم براي پرداخت آن داده شده است مطالبه نمايند و قبل از ارايه اين گواهينامه مجاز به ثبت نيستند.