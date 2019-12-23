به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل آموزش‌های شهروندی معاونت اجتماعی شهرداری تهران در آستانه پنجمین جشنواره ملی اسباب‌بازی با اشاره به کارکردهای اسباب‌بازی گفت: آن چیزی که ما می‌توانیم از اسباب‌بازی انتظار داشته باشیم افزایش مهارت کودکان است که در اسباب‌بازی‌های حرکتی و فکری هر کدام به نوعی پنهان است و باعث تقویت تصمیم‌گیری به‌موقع و دانش راهبردی آن‌ها می‌شود.

به اعتقاد این مسئول در شهرداری تهران که خود نیز در حوزه‌های مربوط به کودکان سابقه مدیریتی داشته است، اسباب‌بازی در زندگی کودکان علاوه بر پرورش خلاقیت، تجربه زیسته‌ای است که در فضای اسباب‌بازی می‌توان به بچه‌ها داد تا لمس و تجربه کنند. این آزمون و خطاها در بازی با اسباب‌بازی و تجربه نقش‌پذیری آن‌ها باعث پیدا کردن راه‌هایی می‌شود که در آینده می‌تواند کمک زیادی به کودک بکند.

دانشور درباره لزوم توجه به استانداردها گفت: در زمینه لزوم استاندارد اسباب‌بازی‌ها و ابزارهایی که کودکان تقریباً به صورت شبانه‌روزی با آن‌ها سر و کار دارند، باید بگویم که ما متأسفانه در این زمینه نقص‌هایی داریم. علاوه بر این‌که شاید استانداردی در حوزه اسباب‌بازی نداشته باشیم، خانواده‌ها را هم نتوانسته‌ایم در این زمینه آگاه کنیم.

وی به نبود یک بانک اطلاعاتی درست و دقیق درباره اسباب‌بازی‌ها اشاره کرد و افزود: تا مرجعی نباشد که در اختیار والدین قرار بگیرد و به آن‌ها بگوید چه اسباب‌بازی‌ای متناسب با چه گروه سنی کودک و نوجوان است و برای چه کودکانی می‌تواند مفید باشد، شاید همچنان با ضعف در این حوزه مواجه هستیم.

دانشور ادامه داد: این‌که والدین بر اساس جنسیت و حتی موقعیتی که کودک آن‌ها در آن قرار می‌گیرد بتوانند اسباب‌بازی مفید و درستی را انتخاب کنند یکی از عوامل مهم در حفظ سلامت روح و روان کودک است و این وقتی میسر می‌شود که پدر و مادر بتوانند موقع خرید هر ابزار بازی برای کودک خود به راحتی اطلاعات مربوط به گروه سنی، کیفیت، بهداشت و به طور کلی اطلاعات مربوط به ساخت آن را از روی بسته‌بندی محصول مشاهده کنند.

وی ادامه داد: هر چند که در سال‌های اخیر هولوگرام روی اسباب‌بازی‌ها نصب شده است تا اطلاعات مربوط هر محصول را به خانواده‌ها و کودکان اعلام کند، اما هنوز هم در این زمینه اطلاع‌رسانی مناسبی از سوی رسانه‌ها صورت نگرفته است.

دانشور در این باره گفت؛ البته که اسباب‌بازی‌های مناسب از طریق هولوگرام‌ها و سایت شورای نظارت معرفی می‌شود و تا حدودی هم دارای دسته‌بندی مناسبی است اما به نظر می‌رسد نیاز است که ما با همکاری هم در تمامی بخش‌های این صنعت محتوای بیشتری را برای خانواده‌ها تولید کنیم تا انتخاب آن‌ها برای تهیه اسباب‌بازی مناسب برای کودکان هم راحت‌تر و هم اصولی‌تر باشد و این اتفاق قطعاً زمینه‌ساز و تضمین‌کننده سلامت روحی کودکان خواهد بود.

مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران به تجربه جشنواره اسباب‌بازی هم اشاره کرد و گفت: امیدوارم جشنواره ملی اسباب‌بازی که از اولین دوره برگزاری تا امروز با حرکت رو به جلویی که داشته است در کنار اعضای شورای نظارت بر اسباب‌بازی و در نهایت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بتواند استانداردسازی‌های لازم را هم برای تولیدکنندگان و هم برای خانواده‌ها فراهم کند.

وی افزود: نکته‌ای هم که به عنوان پیشنهاد می‌توانم برای جشنواره اسباب‌بازی داشته باشم که شاید بتوان در دوره‌های بعدی از آن استفاده کرد این است که در حال حاضر نمایشگاه‌هایی که در حوزه‌های مختلف، به ویژه در حوزه‌های فناوری برگزار می‌شود به نمایشگاه‌های معکوس معروف است؛ یعنی حوزه‌های مختلف نیازهای مختلف خود را به صاحبان صنعت و استارتاپ‌ها ارائه می‌کنند و بر اساس نیازهای مخاطب آن استارتاپ‌ها یا شرکت‌های فناورانه خواست آن‌ها را طراحی و اجرا و عرضه می‌کنند.

این مسئول امور شهری در همین حال ادامه داد: ما در حوزه‌های مختلف در آموزش کودکان شاید این نیاز را داشته باشیم که از طریق کارشناسان تعلیم و تربیت و صاحب‌نظران حوزه‌های روان‌شناسی نیازهای کودکان در سنین مختلف را بررسی کنیم و بر اساس آن اسباب‌بازی تولید کنیم.