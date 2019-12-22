کودک و نوجوان اولویت نهاد کتابخانه های عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر، سکینه خاتون مهدیان پور در قالب شورای برنامه ریزی و انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران و عشایر و روستاهای دوستدار کتاب به شهر شیراز و استان فارس سفر کرد.
مشاور معاون توسعه کتابخانهها و ترویج کتابخوانی نهاد کتابخانههای کشور ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، عنوان کرد: براساس مصوبه دبیرخانه جشنوارههای پایتخت کتاب ایران و عشایر و روستاهای دوستدار کتاب، از سال گذشته بازدیدهای میدانی قبل از داوری نهایی در دستور کار قرار گرفت.
مهدیان پور اضافه کرد: استان فارس از جمله استانهایی بود که طرحهای بسیار زیادی داشت؛ در چند دوره گذشته علاوه بر نامزدی شیراز در جشنواره پایتخت کتاب ایران، چندین روستای استان در جشنواره عشایر و روستاهای دوستدار کتاب برگزیده شدند؛ بر همین اساس بازدید میدانی از شهر شیراز و اوز و چند روستاهای برگزیده انجام شد تا از نزدیک شاهد اجرای برنامههای ترویجی باشیم.
وی با اشاره به اینکه در این بررسی از فعالیت چندین کتابخانه عمومی بازدید شد، گفت: از جمله مکانهایی که هم در شیراز و هم در روستاهای دوستدار کتاب بازدید شد، کتابخانه های عمومی بود، علاوه بر امانت کتاب در کتابخانه ها طرحهای ترویجی با محوریت کتاب انجام میشود.
مشاور معاون توسعه کتابخانهها و کتابخوانی نهاد کتابخانههای کشور با اشاره به فعالیتهای گسترده کتابخانه های عمومی گفت: کتابداران ما به واسطه تجربه بسیار و علاقه به کار، طرحهای ترویجی گستردهای در کتابخانه های عمومی اجرا میکنند اما این فعالیتها چندان که باید انعکاس داده نشده است.
مهدیان پور نقش کتابخانه های عمومی را در کسب عنوان پایتخت کتاب و روستای دوستدار کتاب، نقشی محوری دانست و گفت: کتابخانه در یک روستا تنها پایگاه فرهنگی و محور ترویج فرهنگ روستا است. وی ادامه داد: با بازدید از روستاهایی که سالهای گذشته عنوان دوستدار کتاب را کسب کردند، مشخص شد که بیشتر برنامه ریزی ها در کتابخانه روستا شکل گرفته است و فعالیت کتابداران پرتلاش کتابخانه ها سبب کسب این عنوان شده است.
وی با تصریح اینکه فعالیت در حوزه کودک و نوجوان از اولویتهای نهاد کتابخانه های عمومی کشور است، بیان کرد: فعالیت کتابخانه های عمومی کودک در شیراز و کتابخانه عمومی ویژه کودک «ام الخیر» شهر اوز نتیجه سیاستهای نهاد در حوزه کودک است.
نظر شما