به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، احمد ابوالغیط و یان جیه چی در دیدار با یکدیگر در حاشیه کنفرانس شرم الشیخ ضمن بررسی موضوع هسته ای ایران بر ضرورت حل دیپلماتیک و مسالمت آمیز آن تاکید کردند.

"یان جیه چی" وزیر امور خارجه چین در دیدار با احمد ابوالغیط همتای مصری خود در شرم الشیخ تاکید کرد: شورای امنیت نباید در رسیدگی به موضوع هسته ای ایران عجله کند.

"احمد ابولغیط" وزیر امور خارجه مصر شب گذشته با وزیر امور خارجه ایران نیز دیدار کرد که در این دیدار بر ضرورت حل مسالمت آمیز موضوع هسته ای ایران تاکید شد.

این خبر توسط "هشام النقیب" مدیر بخش مطبوعات وزارت امور خارجه مصر در اختیار خبرنگاران قرار گرفت؛ به گفته هشام، "احمد ابوالغیط" در دیدار شب گذشته خود با وزیران امورخارجه ایران و چین تاکید کرد که گفتگو بهترین راه حل برای پرونده‌ هسته‌ای ایران است.

النقیب در ادامه گفت : ابوالغیط در دیدار پنجشنبه شب با "منوچهر متکی" در "شرم ‌الشیخ" دستیابی به راه‌ حل صلح آمیز برای پرونده هسته‌ای ایران و رفع هرگونه شک و ابهام موجود درباره این موضوع را مهم دانست.

به گفته‌ النقیب، دو طرف در این دیدار ضمن تاکید بر اهمیت احترام حاکمیت عراق، استقلال و اتحاد این کشور، خواستار تلاش هرچه بیشتر دولت عراق برای ایجاد مصالحه‌ ملی شدند.



شب گذشته کنفرانس بین المللی "پیمان بین المللی با عراق" در شرم الشیخ مصر پایان یافت و در آن سند پیمان بین المللی با عراق مورد تایید شرکت کنندگان قرار گرفت و کشورهای مختلف در مجموع پنج میلیارد دلار به عراق کمک کردند.

سند پیمان بین المللی با عراق برای برقراری ثبات و پیشرفت و جهش اقتصادی عراق تعهدات دوجانبه ای را برعهده جامعه بین المللی و دولت عراق می گذارد.