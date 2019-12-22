به گزارش خبرنگار مهر، سید کمالالدین شهریاری بعدازظهر یکشنبه در آئین تجلیل از راهداران و رانندگان استان بوشهر اظهار داشت: حملونقل از شاخصهای مهم توسعه در کشور است و هیچ رشدی بدون توجه به این بخش در هیچ زمینهای رخ نمیدهد.
وی تصریح کرد: در زمان حاضر جادهها، ناوگان حملونقل، رانندگان و شرایط جوی و آئین نامهها از مؤلفههای مهم نرمافزاری به شمار میرود.
شهریاری اضافه کرد: هرچقدر جادهها به لحاظ مهندسی و کیفیت بهتر ساخته شود و ناوگان حملونقل جوانتر، بهروزتر و سالمتر باشد و رانندگان کارآزمودهتر، باتجربهتر و از نظر جسمی باکیفیتتر باشد و شرایط جوی مناسب باشد حملونقل بهتر انجام میشود.
وی گفت: هرچند جادهها با استانداردها فاصلهدارند اما بیشترین عامل تصادفها در کشور مربوط به عامل انسانی است که در صورت رعایت قوانین و مقررات این آمار کاهش مییابد.
شهریاری اضافه کرد: آمار تلفات و تصادفها در جادههای کشور نسبت به کشورهای توسعهیافته بالاتر است و بر اساس بررسیها بیشترین عامل آن نیز توجه نکردن به جلو و رعایت نکردن قوانین و مقررات است.
وی ادامه داد: ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی، سیاسی، امنیتی و همسایگی در کنار آبهای آزاد نقش مهم و حساسی در ارتباط شرق به غرب و شمال به جنوب دارد.
نماینده دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کشورهای شمال و شمال شرق به دلیل دسترسی نداشتن به آبهای آزاد برای صادرات و واردات نیاز به عبور از پهنه سرزمینی ایران دارند و کشور میتواند کری دور ترانزیتی این کشورها باشد.
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