آغاز پخش «پله سی و هفتم» در شبکه دو سیما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دو، «پله سی و هفتم» عنوان برنامه جدید گروه سیاسی شبکه دو سیماست که در ۲۶ قسمت از فردا دوشنبه ۲ دی ساعت ۱۹:۳۰ روانه آنتن می‌شود.

این برنامه که به بهانه نزدیک شدن به انتخابات مجلس یازدهم تهیه ‌شده در هر قسمت یک مساله اساسی و پیش ‌روی تصمیم‌گیران کلان مدیریتی را مورد واکاوی قرار خواهد داد.

با توجه به نقش مؤثر و مهم مجلس در نظام کشور و دو وظیفه عمده آن یعنی قانونگذاری و نظارت این پرسش مطرح می‌شود که این قوه چه اختیارات و توانایی‌هایی دارد و انتظارات مردم از نمایندگان چه باید باشد؟

موضوعاتی که در مجلس آینده نیاز به بررسی خواهد داشت همچون مسائل اقتصادی (ارزش پول ملی یا ساختار بودجه‌ریزی کشور)، حوزه خانواده (بحث جمعیت)، آموزش و پرورش، محیط زیست، آموزش عالی، ورزش و ... در این برنامه مورد کنکاش قرار می‌گیرد. از بخش‌های این برنامه ترکیبی می‌توان به گفت‌وگو، گزارش مردمی، مستند کوتاه، اینفوموشن و... اشاره کرد.

«پله سی و هفتم» به تهیه‌کنندگی محمدرضا صباحی، کارگردانی امیرحسین دربهانی و اجرای مهدی معین و آرش عالی دایی کاریست از گروه سیاسی که تا پایان دی روزهای دوشنبه و چهارشنبه و پس از آن روزهای زوج ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه دو سیما روانه آنتن خواهد شد.