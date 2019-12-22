به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه سومین روز از ششمین دوره مسابقات قطر کاپ (گزینشی بازیهای المپیک ۲۰۲۰ توکیو) پریسا جهانفکریان ملی‌پوش وزنه‌برداری بانوان کشورمان، از ساعت ۱۴ در گروه A دسته ۸۷ کیلوگرم روی تخته رفت و سرانجام با مجموع ۲۰۲ کیلوگرم به مقام هفتمی دست یافت.



در رقابت گروه A دسته ۸۷ کیلوگرم بانوان ۸ ورزشکار از قراقستان، فرانسه، ارمنستان، ترکمنستان، استرالیا، آلمان، مراکش و مغولستان به همراه جهانفکریان حضور داشتند. وزنه‌بردار کشورمان در حرکت یکضرب وزنه‌های ۸۲ و ۸۸ کیلوگرم را مهار کرد و در حرکت سوم با اینکه وزنه ۹۱ کیلویی را بالای سر برد ولی داوران حرکت او را خطا اعلام کردند تا در حرکت یکضرب رتبه هفتم را به دست آورد.



وی در انجام حرکت اول و دوم دوضرب موفق بود و وزنه‌های ۱۰۸ و ۱۱۴ کیلوگرم را مهار کرد ولی در سومین حرکت دوضرب خود نتوانست وزنه ۱۱۸ کیلویی را بالا سر ببرد و در دوضرب هفتم شد و با مجموع ۲۰۲ کیلوگرم در رده هفتم جای گرفت.



"هاکوبیان" ورزشکار ارمنستانی در این وزن به مقام قهرمانی رسید.