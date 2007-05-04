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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۱:۴۸

نامزدهای پروانه زرین جشنواره فیلم کودک معرفی شدند

نامزدهای پروانه زرین جشنواره فیلم کودک معرفی شدند

اسامی نامزدهای دریافت پروانه زرین بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان همدان در هشت بخش معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم کودک همدان فهرست نامزدهای بخش‌های مختلف جشنواره را به این شرح اعلام کرد:

* بهترین فیلم بلند:

ـ "اتوبوس شب" به تهیه کنندگی مهدی همایونفر و کارگردانی کیومرث پوراحمد
ـ "بچه‌های ابدی" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی پوران درخشنده
ـ "قفل ساز" به تهیه‌کنندگی حسن آقاکریمی و کارگردانی غلامرضا رمضانی
ـ "نصف مال من، نصف مال تو" به تهیه کنندگی علی سرتیپی و کارگردانی وحید نیکخواه آزاد

* بهترین کارگردان فیلم بلند:

ـ کیومرث پوراحمد برای "اتوبوس شب"
ـ سیروس حسن‌پور برای "تصمیم کبری"
ـ غلامرضا رمضانی برای "قفل ساز"
ـ وحید نیکخواه آزاد برای "نصف مال من، نصف مال تو"

بهترین فیلمنامه فیلم بلند:

ـ حبیب احمدزاده و کیومرث پوراحمد برای "اتوبوس شب"
ـ غلامرضا رمضانی برای "قفل ساز"
ـ اصغر عبداللهی برای "نصف مال من، نصف مال تو"

همچنین هیئت داوران در بخش فیلمنامه، دو اثر ویدئویی بلند را نیز واجد شرایط نامزدی می داند:

ـ حمیدرضا حافظی برای فیلمنامه "هفت رنگ"
ـ علیرضا طالب زاده برای فیلمنامه "بچه های ابری"

بهترین فیلم نیمه‌بلند و کوتاه:

ـ "روزی کلاغی" عبدالله علیمراد محصول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
ـ "ریشه در آسمان" فرخنده ترابی محصول "کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
ـ "گنجشک و پنبه دانه" مرتضی احمدی محصول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

* بهترین دستاورد فنی و هنری:

ـ شهرزاد پویا برای تدوین "سینه سرخ"
ـ فردین خلعتبری برای موسیقی "عاشق"
ـ حسین جعفریان برای فیلمبرداری "بچه های ابدی"
ـ داود رسولیان برای جلوه های ویژه "گوشواره"

هیئت داوران در این بخش در میان آثار ویدئویی نیز یک اثر را واجد شرایط نامزدی می‌داند: هاشم مرادی برای تصویربرداری "آواز خاک"

* بهترین بازیگر کودک و نوجوان:

بخش فیلم‌های سینمایی:

ـ علی احمدی فر برای "بچه های ابدی"
ـ ترلان پروانه برای "عاشق"
ـ آلما اسکویی برای "نصف مال من، نصف مال تو"
ـ محدثه حیدری برای "تصمیم کبری"
ـ پریسا پورقاسمی یزدی برای "گوشواره"
ـ مهرداد صدیقیان برای "اتوبوس شب"
ـ محمد نظری برای "قفل ساز"

بخش فیلم‌های بلند ویدئویی:

ـ حامد زیاران برای "بچه های ابری"
ـ ملیکا ناظری برای "بچه های ابری"
ـ‌ سپنتا سمندریان برای "آئین دلبری"
ـ یونس غزالی برای "آواز خاک"

* بهترین فیلم بلند ویدئویی:

ـ "آواز خاک" به کارگردانی سیدروح الله حجازی و تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی و شبکه اول سیما
ـ "بچه های ابری" به کارگردانی سیدجمال سیدحاتمی و تهیه کنندگی رضا جودی
ـ "سایه درخت توت" به کارگردانی فرزین مهدی پور و تهیه کنندگی مجتبی شاهسوند
ـ "هفت رنگ" به کارگردانی مازیار محمدی نژاد و تهیه کنندگی محمدی نژاد و مرکز صدا و سیمای استان فارس

* بهترین فیلم ویدئویی کوتاه و نیمه‌بلند:

ـ "دنیای زیبای عرشیا" به کارگردانی حمیدرضا میرباقری و تهیه کنندگی مرکز فرهنگی و هنری صبا
ـ "رستم و اسفندیار" به کارگردانی علیرضا کاویانی راد و تهیه کنندگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
ـ "سراب" به کارگردانی بهزاد رسولزاده و تهیه کنندگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
ـ "مدادهای رنگی" به کارگردانی نوروز عباسی و تهیه کنندگی مرکز فرهنگی و هنری صبا
ـ "می ترسم پس دروغ می گویم" به کارگردانی "تهمینه میلانی" به عنوان اثر درباره کودک
ـ "نقش" به کارگردانی شیما منفرد و تهیه کنندگی عبدالرضا کاهانی

بیست و یکمین جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان عصر امروز جمعه 14 اردیبهشت ماه در مجتمع فرهنگی ابن سینا همدان با معرفی برگزیدگان به پایان می رسد.

کد مطلب 480471

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