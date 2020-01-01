سید محمدجواد ابطحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ناکارآمدی جدی دولت و همراهی بخش غالب نمایندگان با دولتمردان، گفت: مردم از عملکرد دولت و اکثریت نمایندگان فعلی که در واقع همسوی دولت هستند، رضایت ندارند، چرا که این مسئولان در مقام ایفای وظایفشان در اغلب موارد به درستی عمل نکرده اند.

وی افزود: محصول نارضایتی مردم از عملکرد دولتمردان و بخش قابل توجهی از نمایندگان قطعا در انتخابات اسفندماه تأثیر خودش را خواهد گذاشت و به اعتقاد بنده اکثر نمایندگان فعلی مجلس تغییر می کنند و جای خود را به افراد دیگری می دهند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: به احتمال زیاد جریان معترض به عملکرد دولت فعلی ، به مجلس بعدی راه پیدا خواهند کرد و مشکلات کشور را حل و فصل می کنند.

ابطحی با بیان اینکه همه ما باید باور داشته باشیم که برای نجات کشور باید به ظرفیت های داخلی خودمان توجه کنیم، گفت: زمانی که مدیریت جهادی را باور داشته و به ظرفیت های داخلی خودمان اعتماد کنیم، مشکلات کشور از بین می رود.

وی با اشاره به اینکه دو نوع دیدگاه در مدیریت کشور وجود دارد، افزود: برخی از مسئولان به توانمندی های داخلی خودمان توجه دارند که ماحصل این تفکر باعث موفقیت کشور در عرصه های دفاعی، نظامی و نانوتکنولوژی شده است.

این نماینده مجلس گفت: البته برخی از مسئولان هم به کدخداهای دروغین و غربی ها امید دارند و معتقد هستند که کشور در صورتی به پیشرفت و توسعه دست می یابد که به غرب اعتماد شود و این مسئولان نسخه های دیکته شده غربی ها را در کشور اجرا می کنند که این رویه درست نیست و قطعا با نگاه به غرب ما نمی توانیم به پیشرفت دست یابیم.