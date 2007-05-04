هیئت رئیسه دانشگاه تهران درصدد اتخاذ تصمیمات قانونی برای استاد خاطی / بررسی مرامنامه اخلاقی در شورای فرهنگی دانشگاه تهران

سید مهدی قمصری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: امکان استفاده از آن مدرس در دانشگاه تهران قطع خواهد شد. البته بحث پیگیری و تعقیب این مدرس از طریق دستگاه قضایی بحثی مجزاست .

معاون دانشگاه تهران ادامه داد: بعد از وقوع حادثه خدمت رئیس دانشگاه رسیدم. ریاست پردیس دانشکده های هنرهای زیبا به رئیس دانشگاه گزارشی را ارائه کرده است. هیئت رئیسه در این خصوص شور می کند و نتایج نهایی تصمیمات دانشگاه اعلام می شود.

سید مهدی قمصری که پیش تر از تدوین پیش نویس مرامنامه اخلاقی دانشگاه تهران خبر داده بود، گفت: پیش نویس مرامنامه اخلاقی دانشگاه تهران آماده شده است. مقرر شد کمیته تخصصی بر روی آن مشغول به کار شود. اکنون در مرحله ارزیابی است تا پس از اقدامات، کارشناسی نهایی بر روی این پیش نویس، در شورای فرهنگی دانشگاه مطرح می شود.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تهران در خصوص زمان تصویب مرامنامه اخلاقی دانشگاه تهران در شورای فرهنگی این دانشگاه، اظهار داشت: تعجیل در این بحث های زیر ساختی آفاتی دارد و موجب تغییرات پی در پی آنها می شود. هیچ تعجیلی برای تصویب این مرامنامه اخلاقی وجود ندارد و بررسی کامل و همه جانبه موضوع حائز اهمیت است.