به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در محل دانشگاه سلطان قابوس انجام شد، سید علی موسوی‌زاده، رایزن فرهنگی کشورمان در عمان با اشاره به موقعیت جهانی و پیشرفت‌های علمی کشورمان در حوزه‌های مختلف، آمادگی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ایران جهت همکاری با دانشگاه سلطان قابوس را اعلام کرد.

وی با تأکید بر اهمیت همکاری علمی در جهت توسعه مناسبات دوجانبه، خواستار تبادلات اساتید و دانشجو، برگزاری همایش‌های علمی و فرهنگی دانشگاهی، تاسیس بخش ایران در دانشگاه و افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان ایرانی در دانشگاه سلطان قابوس شد.

خانم منا بنت فهد آل سعید، معاون بین‌الملل دانشگاه سلطان قابوس نیز در این دیدار با اشاره به سفر گذشته خود به ایران و برگزاری کارگاه‌های آموزشی، اظهار کرد: دانشگاه‌های ایران در زمینه علمی، مهندسی و پزشکی از ظرفیت خوبی برای همکاری با دانشگاه سلطان قابوس است و ما از هرگونه همکاری جدی و اجرایی با دانشگاه‌های ایرانی استقبال می‌کنیم.

وی با اشاره به بازدید هیأت‌های دانشگاهی ایران از دانشگاه سلطان قابوس و مذاکره با چند دانشگاه برای همکاری، گفت: دانشگاه سلطان قابوس تمایل دارد ارتباطات دانشگاهی خود را با ایران افزایش دهد و امیدوار هستیم با تشکیل کمیته مشترکی زمینه‌های همکاری و موانع را بررسی کنیم.

گفتنی است؛ دانشگاه سلطان قابوس تنها دانشگاه دولتی عمان است که زیر نظر سلطان عمان فعالیت می‌کند و تنها در مسقط پایتخت عمان فعال است و در موقعیت‌های دانشگاهی جهانی نیز رتبه خوبی دارد. در این دانشگاه ۱۱ دانشجوی ایرانی مشغول به تحصیل هستند.