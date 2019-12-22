فعالیت ۳۱۰۰ بافنده مددجو در خراسان جنوبی/اخذ برند تجاری فرش امداد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سلم آبادی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه جمع بندی ثبت برند جهانی فرش امداد بیان کرد: فرش دستبافت خراسان جنوبی از فرش‌های نفیسی بوده که در سطح کشور می‌درخشد.

وی با بیان اینکه بر اساس برنامه برند سازی حوزه فرش، هیئتی متشکل از مسئولان کشوری و خارج کشور به خراسان جنوبی سفر داشته اند، گفت: بازدید از کارگاه‌های تجمیع فرش، بازدید از مزارع گل نرگس خوسف و فرش‌های این شهرستان از جمله برنامه‌های این هیئت بوده است.

وی از فعالیت سه هزار و ۱۰۰ بافنده مددجوی کمیته امداد در استان خبر داد و افزود: این افراد در دو هزار و ۵۰ کارگاه مشغول به فعالیت هستند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی با بیان اینکه برند سازی محصولات در بازار فروش نقش ویژه ای دارد، اظهار کرد: در گام اول برند سازی فرش را آغاز کرده ایم اما تلاش می‌شود علامت تجاری هر محصول استراتژیک و خاص استان را اخذ کنیم.

وی با بیان اینکه اخذ علامت تجاری میزان فروش را تا دو برابر افزایش می‌دهد، افزود: آمادگی داریم در خراسان جنوبی در جغرافیای استان علامت برند سازی را برای برخی محصولات اخذ کنیم.

سلم آبادی ۹۰ درصد فرش دستبافت امداد خراسان جنوبی که به تهران ارسال شده، به خارج کشور صادر شده است، بیان کرد: امید است تا چند ماه آینده مجوزهای برند تجاری فرش امداد اخذ شود.