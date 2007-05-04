به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آسیوشیتدپرس، هوگو چاوز دیروز هشدار داد که بانک‌های خصوصی و بزرگترین تولیدکننده فولاد در این کشور را به منظور افزایش توجه آنها به توسعه صنعت داخلی، ملی خواهد کرد.

وی با وعده اینکه با حذف تمامی اختلافات طبقاتی، ونزوئلا را به جامعه‌ای بی‌طبقه تبدیل خواهد کرد، گفت: بانک‌های خصوصی باید اولویت را به تامین مالی بخش‌های صنعتی ونزوئلا با بهره پایین بدهند.

چاوز که پیش از این شرکت‌‌های مخابرات و برق و بخش نفت را ملی کرده است، افزود: اگر بانک‌های خصوصی با ارائه وام‌های با بهره پایین به صنایع داخلی موافقت نکنند، بهتر است که آنها را ملی کنیم تا تمامی بانک‌ها به جای بورس‌بازی و کسب سود بالاتر، برای توسعه کشور فعالیت کنند.

علاوه بر بانک‌های خصوصی داخلی، بانک‌های بین‌المللی همچون سیتی‌گروپ آمریکا، بانکو بیلبائوی اسپانیا و بانک ویزکایای آرژانتین در ونزوئلا شعبه و نمایندگی دارند.

چاوز همچنین هشدار داد که امکان دارد شرکت تولید فولاد "سیدور" را که اکثر سهام آن متعلق به شرکت لوکزامبورگی "ترنیوم" است، به علت ایجاد انحصار در بازار فولاد ونزوئلا، ملی کند.

چاوز از ابتدای سال 2007 طرح ملی‌ کردن شرکت‌های "استراتژیک" ونزوئلا را آغاز کرده است و در هفته گذشته کلیه پروژه‌های بزرگ و چند میلیارد دلاری شرکت‌های خارجی در ونزوئلا را از آنها گرفت و اعلام کرد هیچ خسارتی نیز به آنها پرداخت نخواهد کرد.