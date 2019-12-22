به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی آل‌هاشم در ششمین همایش ائمه جمعه استان در شهرستان میانه اظهار داشت: باید شاخص‌های یک نماینده خوب را مطرح اما از پرداختن به مصادیق خودداری کنیم.

وی با توجه به انتخابات پیشِ‌روی مجلس شورای اسلامی و با بیان اینکه نماینده اصلح باید دنباله‌روی اهداف مقام معظم رهبری باشد و در امور و مسائل کشوری در مواقع بحران ایشان را فصل‌الخطاب قرار دهد گفت: بی آن‌که به مصادیق ورود پیدا کنیم، در یک کلام نماینده باید خادم مردم باشد.

وی بر نقش محوری ائمه جماعات در ترغیب مردم به حضور حداکثری در انتخابات تأکید کرد.

امام جمعه تبریز با اشاره به لزوم تقویت شبکه ملی ارتباطات گفت: فضای مجازی با انتشار اختلافات سران قوا، زیر سوال بردن عملکرد بعضی جناح‌ها، و افزایش طبقات اجتماعی، تهدیدی برای سرمایه اجتماعی است.

وی با ابراز اینکه فضای مجازی به‌جای افزایش نشاط، امید، اعتماد، امنیت، مشارکت اجتماعی و اقتصادی، ریشه بسیاری از مشکلات در جامعه شده است، تصریح کرد: نباید به‌بهانه انتشار اخبار برخی فسادهای اقتصادی، سرمایه‌های اجتماعی را از بین برد و امنیت اعتماد عمومی و انگیزه مشارکت مردم را متزلزل کرد.

آل‌هاشم درباره حوادث پیرامون افزایش قیمت بنزین یادآور شد: دشمن با استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی در اوج‌گیری اغتشاشات خیابانی بسیار فعال عمل کرد.

امام جمعه تبریز با انتقاد از شیوه اجرای این طرح گفت: در شیوه ابلاغ این قانون اشکالاتی همچون افزایش چند برابری بعد از چند سال و توزیع مجدد کارت سوخت عدم اطلاع‌رسانی و عدم اقناع مردم وجود داشت.

آل‌هاشم با تصریح به اینکه وجود این اشکالات حوادث آبان ماه را باعث شد، گفت: تخریب اموال عمومی و آسیب رساندن به اموال مردم حاصل بی‌تدبیری در ابلاغ این قانون بود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با یادآوری اینکه مردم ولایت‌مدار خیلی زود صف خود را از اغتشاشگران و آشوبگران جدا کردند، اضافه کرد: در این حوادث به‌تعبیر رهبر معظم انقلاب، تبریز و آذربایجان خوش درخشید و راهپیمایی مردم این شهر حرکت‌های بعدی در دیگر شهرها را باعث شد.

وی ائمه جماعات استان را به مردمی بودن دعوت کرد و گفت: مقام معظم رهبری بارها از نقش ائمه جماعات در فرهنگ‌سازی، حذف فاصله‌های اجتماعی و طبقاتی و به دست آوردن دل مردم در همراهی با نظام، به‌نیکی یاد کرده‌اند.