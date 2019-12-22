  1. استانها
  2. خوزستان
۱ دی ۱۳۹۸، ۲۰:۳۱

در پی بروز زلزله سالند؛

تمام دستگاه‌های استان خوزستان در حالت آماده باش هستند

تمام دستگاه‌های استان خوزستان در حالت آماده باش هستند

آبادان - مدیرکل مدیریت بحران استان خوزستان گفت: در پی وقوع زلزله پنج ریشتری در منطقه سالند حد فاصل شهرستانهای اندیمشک و دزفول، تمام دستگاههای استان خوزستان به حالت آماده باش درآمدند.

کیامرث حاجی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: زلزله‌ای که در سالند رخ داد در ابتدا سه ریشتری بعد ۳.۵ ریشتری و بعد پنج ریشتری گزارش شد.

وی اظهار کرد: پس از بروز این اتفاق به طور فوری آماده باش به تمام استان داده شد و دستگاهای امداد و نجات، فرمانداران دو شهر، تیم‌های ارزیابی هم در امداد و نجات و هم بنیاد مسکن به آن جا اعزام شدند.

حاجی‌زاده تصریح کرد: بنا بر اعلام فرمانداران شهرهای دزفول و اندیمشک، در پی بروز این زلزله تلفات انسانی نداشتیم و درباره میزان خسارت هم هنوز ارزیابی‌ها به طور کامل انجام نشده است که متعاقباً اعلام می‌شود.

حاجی زاده یادآور شد: در حال حاضر استان همچنان در حالت آماده باش است هرچند که شدت زلزله بعدی ۳.۶ ریشتر گزارش شد که نشان دهنده آن است که شدت آن رو به پایین آمده است.

کد مطلب 4804887

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه