کیامرث حاجی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: زلزله‌ای که در سالند رخ داد در ابتدا سه ریشتری بعد ۳.۵ ریشتری و بعد پنج ریشتری گزارش شد.

وی اظهار کرد: پس از بروز این اتفاق به طور فوری آماده باش به تمام استان داده شد و دستگاهای امداد و نجات، فرمانداران دو شهر، تیم‌های ارزیابی هم در امداد و نجات و هم بنیاد مسکن به آن جا اعزام شدند.

حاجی‌زاده تصریح کرد: بنا بر اعلام فرمانداران شهرهای دزفول و اندیمشک، در پی بروز این زلزله تلفات انسانی نداشتیم و درباره میزان خسارت هم هنوز ارزیابی‌ها به طور کامل انجام نشده است که متعاقباً اعلام می‌شود.

حاجی زاده یادآور شد: در حال حاضر استان همچنان در حالت آماده باش است هرچند که شدت زلزله بعدی ۳.۶ ریشتر گزارش شد که نشان دهنده آن است که شدت آن رو به پایین آمده است.