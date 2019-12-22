به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان طی مطلبی در فضای مجازی تاکید کرد: رویکرد ایالات متحده به تحریم، نمایانگر اعتیادی بیمارگونه و بیملاحظه است و در چنین شرایطی، آنچه که ایالات متحده ممکن است انجام دهد و یا از انجام آن سر باز زند، هیچ حد و مرزی ندارد؛ و این رفتار اعتیادآمیز، هم بر دوستان و هم بر دشمنانش تأثیر خواهد گذاشت، مگر اینکه به شکل دستهجمعی با آن مقابله شود.
وزیر خارجه کشورمان طی مطلبی در فضای مجازی تاکید کرد: به شکل دستهجمعی با اعتیاد بیمارگونه آمریکا به تحریم مقابله شود.
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