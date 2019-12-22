عبور از خط قرمز وزارت بهداشت را نمی پذیرم/ لزوم شفافیت و انضباط

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نمکی، در چهلمین همایش معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، با بیان اینکه کشور روزهای سخت اقتصادی را پشت سر می‌گذارد، اظهار کرد: در این ایام پرتلاطم، بیشترین سختی و فشار متوجه معاونت‌های توسعه، پشتیبانی و مالی در هر دستگاهی به خصوص بخش سلامت است، حوزه سلامت در قسمتی از ساختار ارائه خدمت قرار گرفته که بدون هیچگونه معطلی، باید به مردم خدمت ارائه دهد. برای مثال، اگر کسی قبض موبایل خود را نپردازد، خطش را قطع می‌کنند، اما در حوزه سلامت چنین نیست، چرا که ما با وجود بدهی‌های سنگین سازمان‌های بیمه‌گر، نمی‌توانیم لحظه‌ای از خدمت رسانی به مردم روی برگردانیم.

وی افزود: چندی پیش، یکی از ائمه جمعه در فرمایشات خود گفت، دارو یافت نمی‌شود و چنانچه یافت شود، قیمت آن گران است! اما هیچوقت از بنده سوال نکرد که شما در شرایط تحریم اساساً چگونه داروها را تهیه می‌کنید. روزی که وزارت بهداشت را تحویل گرفتیم، ذخایر استراتژیک دارو و تجهیزات پزشکی کفایت نمی‌کرد و حداکثر برای یک ماه وجود داشت. امروز می‌توان با افتخار اعلام کرد که تا تیرماه سال آینده داروها و تجهیزات پزشکی اساسی را تهیه کرده ایم. اما، هیچ کسی سوال نمی‌کند در این باتلاقی که ماه عسلش گذشته، چگونه سر می‌کنید و فقط پشت تریبون‌ها، مواخذه و محکوم می‌کنند. گویا فقط ما باید پیشانی ضربه گیر تحریم‌ها باشیم.

نمکی عنوان کرد: این مقدمه را بیان کردم تا بگویم معاونین توسعه در استان‌ها اگر با گرفتاری مالی و بی مهری‌هایی روبرو هستند، وزیرشان در تمام زمینه‌ها مشمول اینها است، اما در تلاشیم از مشکلات مالی حوزه سلامت گره گشایی کنیم.

وی افزود: در حال حاضر، شرایط مالی سختی را پشت سر می‌گذرانیم، چرا که با هزینه‌های معلوم و درآمدها و منابع مالی نامعلوم مواجهیم، در این ساختار، وضعیت بودجه ریزی، تقریباً امری دشوار و حتی غیرممکن به نظر می‌رسد.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: در حال حاضر، در حوزه تهیه و تأمین دارو و مواد اولیه دارویی برای کارخانجات تولیدی، نسبت به روز مشابه سال گذشته، وضعیت بهتری داشته و میزان کمبودهای دارویی حتی یک سوم سال ۹۷ است. این موضوع نشان می‌دهد که در زمینه خدمت رسانی به مردم کوتاهی نکرده ایم.

وی افزود: با فشاری که جهت جذب منابع مالی بیشتر آورده ایم، می‌توان امیدوار بود که معاونین توسعه پایان سال جاری را بهتر از سال گذشته سپری کنند و در ماه‌های آینده خبرهای خوشی را در حوزه دریافت منابع مالی و معوقات خواهید داشت.

نمکی گفت: از معاونین توسعه انتظار می‌رود که شفافیت و سلامت را به عنوان اصلی ترین رکن نظام ارائه خدمت تلقی کنند. متأسفانه عدم شفافیت، سرگردانی منابع و هزینه کرد در جای نامربوط و متأسفانه ریخت و پاش و برخی سوءاستفاده ها در سال‌های گذشته، به شدت ما را در حوزه اقتصادی و بودجه ریزی گرفتار کرده است.

وزیر بهداشت عنوان کرد: تا زمانی که در مسند وزارت بهداشت هستم، جز شفافیت و انضباط مالی، هیچ روش دیگری را نخواهم پذیرفت. چرا که دلیلی برای عدم شفافیت وجود ندارد. فساد و عدم شفافیت اقتصادی باعث ضربه زدن به کشور می‌شود، لذا باید همگی بر این اصل مهم تاکید مؤکد داشته باشیم. معاونین توسعه مدیریت و منابع نیز باید دقت کنند که از خط قرمز پاکیزگی عدول نکرده و حتی تا پای جان از این مرز حراست کنند.

نمکی در پایان بر ضرورت اصلاحات ساختاری در دانشگاه‌ها، ساماندهی سامانه‌ها در وزارت بهداشت، رسیدگی به دارایی‌ها و مسائل حقوقی دانشگاه‌ها و همچنین تخصیص منابع مالی با توجه به اولویت‌ها، تاکید کرد.