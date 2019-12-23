۲۹ درصد کشته شدگان تصادفات جاده ای گیلان در صحنه جان‌ باختند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین محمدپور شامگاه یکشنبه در گفتگوی ویژه خبری شبکه باران با اشاره به آغاز اجرای طرح زمستانه پلیس راه، اظهار کرد: بر اساس تجربه سال گذشته تیم‌های حاضر در این طرح علاوه بر مناطق کوهستانی در مناطق جلگه‌ای نیز حضور داشته و خدمات ارائه می‌دهند.

وی با بیان اینکه امسال در سه گردنه بین استانی حیران، اسالم به خلخال و پونل به خلخال طرح زمستانه پلیس به صورت ثبات و شبانه روزی اجرا می‌شود، گفت: امسال سه گردنه داخل استانی نیز تحت پوشش طرح زمستانه پلیس قرار گرفته‌اند.

مشارکت ۹۰ تیم با ۴۵۰ نیروی پلیس در طرح زمستانه

محمدپور به برنامه‌های پیش بینی شده در قالب این طرح در مناطق جلگه‌ای استان گیلان نیز اشاره کرد و افزود: امسال ۹۰ تیم با مشارکت ۴۵۰ نیروی پلیس از آمادگی کامل برای حضور در مواقع بحرانی برخوردار هستند.

رئیس پلیس راه گیلان با اشاره به آمارهای اجرای این طرح در سال گذشته، بیان کرد: در طول سه ماه اجرای این طرح متأسفانه در مناطق کوهستانی و جلگه‌ای ۱۰۳ فقره تصادف منجر به فوت با ۱۱۲ نفر تلفات در استان گیلان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین آمار تصادفات فوتی استان گیلان در سال گذشته مربوط به مناطق جلگه‌ای بوده است، افزود: هر سال محورهای استان مورد پایش و نظارت قرار گرفته و برای نقاطی که دارای بیشترین میزان حوادث است برنامه‌های لازم پیش بینی می‌شود.

محمدپور همچنین به بیشترین علت تصادفات نیز در محورهای استان گیلان اشاره و اظهار کرد: عدم توجه به جلو با سهم ۳۰ درصدی، تخطی از سرعت مطمئنه با سهم ۲۱ درصدی و عدم رعایت حق تقدم با سهم ۱۸ درصدی بیشترین عوامل وقوع تصادفات در محورهای استان گیلان هستند عدم توجه به جلو با سهم ۳۰ درصدی، تخطی از سرعت مطمئنه با سهم ۲۱ درصدی و عدم رعایت حق تقدم با سهم ۱۸ درصدی بیشترین عوامل وقوع تصادفات در محورهای استان گیلان هستند .

وی با اشاره به بارش نزولات آسمانی در فصل زمستان و لغزندگی معابر از رانندگان خواست تا در راستای پیشگیری از تصادفات و ایراد خسارت مالی و جانی سرعت مطمئنه را رعایت و از صحبت با تلفن همراه هنگام رانندگی جدا خودداری کرده و تجهیزات زمستانی به همراه داشته و توصیه‌های پلیس را جدی بگیرند.

رئیس پلیس راه گیلان با بیان اینکه بر اساس تحلیل‌های صورت گرفته در زمینه تصادفات سال گذشته ۲۷ درصد جانباختگان در صحنه، چهار درصد در حین انتقال و مابقی در مراکز درمانی جان خود را از دست داده‌اند، گفت: در هشت ماهه نخست امسال ۲۹ درصد جانباختگان در سرصحنه تصادف جان خود را از دست داده‌اند.

وی تأکید کرد: با توجه به اینکه بیشترین جانباختگان در مراکز درمانی بوده است بارها در جلساتی که در این زمینه برگزار شده بر لزوم توجه و تجهیز مراکز اورژانس در شرق، غرب و جنوب استان تأکید شده تا فاصله انتقال مصدوم به مرکز درمانی کاهش یابد.

اجرای ۷۰ برنامه آموزشی در ۳۴۶ روستای گیلان طی هشت ماهه نخست امسال

سرهنگ محمدپور با اشاره به اینکه موتور سیکلت سواران و عابران پیاده بیشترین سهم را در تصادفات استان گیلان دارند، افزود: در این زمینه و در راستای آموزش اقداماتی پیش بینی و در طول سال اجرایی می‌شود.

وی با بیان اینکه آموزش‌های لازم در این زمینه از مرداد ماه سال گذشته به صورت گسترده در سطح استان آغاز شده است، تصریح کرد: توصیه‌های آموزشی به صورت چهره به چهره ارائه شده است.

رئیس پلیس راه گیلان اظهار کرد: در سال گذشته ۴۱ برنامه و کارگاه آموزشی در ۳۱۱ روستا برای بیش از ۱۵ هزار نفر از موتور سیکلت سواران و عابران پیاده با اهدای بیش از ۳۴۰۰ کلاه ایمنی انجام شده است.

محمدپور با اشاره به پیش بینی ۹۰ برنامه آموزشی برای امسال، ادامه داد: در هشت ماهه نخست امسال ۷۱ برنامه در ۳۴۶ روستا برگزار و تاکنون بیش از ۳۵۰۰ کلاه ایمنی نیز اهدا شده و در این برنامه بیش از ۸ هزار موتور سوار تحت آموزش قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه بر اساس تحلیل‌های صورت گرفته متوجه شده‌ایم تصادفات جوانان به ویژه دانش آموزان در ایام تابستان بیشتر است، افزود: لذا بعد از فروردین یک برنامه آموزشی برای دانش آموزان متوسطه دوم را در دستور کار قرار دادیم که در این راستا حدود ۸۰ مدرسه حاشیه جاده‌ها شناسایی و این طرح در ۶۲ مدرسه متوسطه دوم طی مدت ۳۲ روز آموزش‌های لازم را به دانش آموزان ارائه دهیم.