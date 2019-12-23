سرهنگ علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مخاطرات تردد وسایل نقلیه ای که اقدام به جابجایی اتباع افغانستانی بدون مجوز در استان کرمان میکنند، اظهار کرد: از ابتدای امسال حدود ۳۷ نفر به صورت مستقیم در حوادث رانندگی افغانی کِش ها در جادههای استان کرمان جان خود را از دست دادهاند.
وی با اشاره به برخورد جدی پلیس با افغانی کِش ها، گفت: در یکسری از تصادفات کارشناسان سر صحنه میروند اما اثری از افغانی کِشها نیست و شاید علت خروج از جاده برخی از این خودروها تردد افغانی کِش هاست.
جانشین فرمانده پلیس راه استان کرمان گفت: این قبیل خودروها با سرعت بالا و چراغ خاموش در جادهها تردد میکنند و در مواردی که منجر به تصادف میشود اقدام به فرار میکنند.
وی همچنین در خصوص آمار تردد بعد از اصلاح و گرانی قیمت بنزین اظهار کرد: تردد در سطح کلان بر اساس اعلام مسئولان در روزهای ابتدایی این طرح در جادهها و شهرها کمتر شده است اما چنین وضعیتی در استان کرمان دیده نمیشود.
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