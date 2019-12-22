رافائل گروسی: مسیر گفتگو با ایران باز است

به گزارش خبرگزاری مهر، «رافائل گروسی» مدیرکل جدید آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز شنبه در گفتوگو با روزنامه «اشتاندارد» چاپ اتریش تأکید کرد که «مسیر گفتوگوها با ایران باز است، اما این روند نباید طولانی شود».
وی در پاسخ به سوالی در مورد رویکرد خود در قبال ایران گفت: «وقتی که میگویم میخواهم منصف باشم، [منظورم این است که] هیچ برنامه یا جهتگیری خاص سیاسی ندارم. من باید بیطرف و بدون قضاوت شخصی باشم. من میزان اثرگذاری گزارشهای مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی و اینکه میتواند به چه نتایجی بیانجامد را میدانم. آژانس کارکردهای بسیاری دارد. اما وقتی صحبت از حوزه بازرسیهای اتمی میشود، ما تنها بازرس هستیم. ما وظیفه داریم که طبق دستورالعملها اقدام کنیم. ما در جریان بازرسیهایمان، هیچ موضوعی را از نظر دور نخواهیم داشت».
گروسی در ادامه در خصوص گزارش این سازمان مورخ ۱۱ نوامبر سال جاری (۲۰ آبان) و ادعای کشف ذرات اورانیوم در یک تأسیسات اعلام نشده نزدیک تهران و انتظار دریافت توضیحاتی از جانب تهران، گفت: «ما در حال گفتوگو با تهران هستیم. گفتگو همواره باید بخشی از یک فرآیند بازرسی باشد. هنوز تمام اطلاعات درخواستی را دریافت نکردهایم، اما همانطور که گفتم کانالها [برای گفتوگو] باز هستند».
مدیرکل آژانس بینالمللی اتمی در پاسخ به این پرسش که ایران چه مدت برای پاسخ دادن مهلت دارد، گفت: «این موارد بسیار فنی هستند و تجزیه و تحلیل زمان میبرد. ما با آزمایشگاهها کار میکنیم و آزمایشهایی به اصطلاح کور (آزمایش بر روی نمونههایی که آزمایشگاه از مبدأ نمونهها بیاطلاع است) داریم. باید تضمین کنیم که این روند کاملاً عادلانه است و هیچ اشتباهی رخ نمیدهد. در عین حال، معتقدم که گفتوگو نباید تا ابد ادامه یابد. سوالات ما از تهران مشخص است و نیاز به پاسخهای مشخص دارد. در هر صورت، پاسخ [به این سوالات] نباید ماهها به طول بیانجامد».
گروسی در خصوص تلاش ادعایی اروپاییها برای حفظ برجام و نحوه برخورد آژانس با گامهای کاهش تعهدات برجامی ایران گفت: «وظیفه من حفظ برجام یا از بین بردن آن نیست. اینکه من وارد عرصه سیاست شوم عملی نامناسب و مخرب است. آنچه که به من مربوط است، تنها اجرای ماموریتم است. آژانس بینالمللی انرژی اتمی نمیتواند سناریو تهیه کند. شاید من نظری یا باوری داشته باشم، اما به عنوان دبیرکل، تنها مورد مهم برای من این است که چه اطلاعاتی دارم. اگر مشکلی در این چارچوب ببینم، اظهارنظر میکنم. من فقط "ناظر هستهای" هستم. موارد دیگر به دولتها و سیاستمداران مربوط میشود».
گروسی در پایان تأکید کرد که همه طرفهای درگیر باید آژانس بینالمللی انرژی اتمی را به مثابه شریکی سازنده بدانند.
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