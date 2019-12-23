به گزارش خبرنگار مهر، سعید فرخی روز یکشنبه در حاشیه جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان مرکزی در دلیجان، اظهار داشت: در این جلسه مسائل و مشکلات حقوقی واحدهای اقتصادی بیان شد و مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در ارتباط با چند مجتمع شکل گرفته صنعتی در شهرستان دلیجان کارگروهی با مسئولیت معاونت اقتصادی در استانداری تشکیل شده است و از حیث مدیریتی و تعیین الگو در حال بررسی این موضوع هستیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی گفت: با توجه به شرایط سخت اقتصادی شرایط در استان مرکزی خوب است البته واحدهای اقتصادی مشکل دار نیز وجود دارد.

فرخی افزود: اواخر آبان ماه سال گذشته ۸۵ واحد اقتصادی مشکل دار در استان وجود داشت که دارای حقوق معوق بودند و آبان ماه امسال تعداد آن‌ها به ۳۹ واحد کاهش پیدا کرده است و در تلاش هستیم با ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی مختلف به تحقق شعار امسال یعنی رونق تولید دست پیدا کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی عنوان کرد: به طور قطع هرچه همکاری بین دستگاه‌های اجرایی افزایش پیدا کند به حل چند وجهی مشکلات حوزه تولید کمک می‌کند.