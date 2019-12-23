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۲ دی ۱۳۹۸، ۸:۴۱

معاون امور اقتصادی استاندار مرکزی خبر داد؛

کاهش تعداد واحدهای اقتصادی مشکل‌دار استان مرکزی نسبت به سال ۹۷

کاهش تعداد واحدهای اقتصادی مشکل‌دار استان مرکزی نسبت به سال ۹۷

دلیجان- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی گفت: آبان ماه سال جاری تعداد واحدهای اقتصادی مشکل‌دار استان به ۳۹ مورد رسیده که این تعداد در سال قبل ۸۵ واحد بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید فرخی روز یکشنبه در حاشیه جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان مرکزی در دلیجان، اظهار داشت: در این جلسه مسائل و مشکلات حقوقی واحدهای اقتصادی بیان شد و مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در ارتباط با چند مجتمع شکل گرفته صنعتی در شهرستان دلیجان کارگروهی با مسئولیت معاونت اقتصادی در استانداری تشکیل شده است و از حیث مدیریتی و تعیین الگو در حال بررسی این موضوع هستیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی گفت: با توجه به شرایط سخت اقتصادی شرایط در استان مرکزی خوب است البته واحدهای اقتصادی مشکل دار نیز وجود دارد.

فرخی افزود: اواخر آبان ماه سال گذشته ۸۵ واحد اقتصادی مشکل دار در استان وجود داشت که دارای حقوق معوق بودند و آبان ماه امسال تعداد آن‌ها به ۳۹ واحد کاهش پیدا کرده است و در تلاش هستیم با ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی مختلف به تحقق شعار امسال یعنی رونق تولید دست پیدا کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی عنوان کرد: به طور قطع هرچه همکاری بین دستگاه‌های اجرایی افزایش پیدا کند به حل چند وجهی مشکلات حوزه تولید کمک می‌کند.

کد مطلب 4805010

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