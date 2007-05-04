یک مسلمان برای اولین بار به مجلس محلی اسکاتلند راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، با آنکه هنوز شمارش آرا انتخابات شوراها و مجالس محلی در انگلیس، ولز و اسکاتلند تمام نشده، اما آراء شمارش شده حکایت از راه یافتن "بشیر احمد" انگلیسی هندی تبار مسلمان به مجلس محلی اسکاتلند دارد.

بر اساس این گزارش، "بشیر احمد" روز جمعه نام خود را به عنوان اولین مسلمان ثبت کرد که به نمایندگی مجلس محلی منطقه اسکاتلند برگزیده شده است.

وی که پیشتر عضو شورای شهر گلاسگو در اسکاتلند بود؛ پیش از استقلال هند در این کشور به دنیا آمد، اما از ‪ ۳۵‬سال گذشته تا کنون در اسکاتلند زندگی کرده است.

بشیر احمد که در پی برگزاری انتخابات روز گذشته به این موفقیت دست یافت؛ یکی از چهار نامزد فهرست "حزب ملی اسکاتلند" برای تصاحب چهار کرسی پارلمانی از گلاسگو بزرگترین شهر اسکاتلند است.

نخستین نماینده مسلمان مجلس اسکاتلند با اظهار غرور از انتخاب به نمایندگی این مجلس، یکی از برنامه‌های خود را ساخت مدرسه‌ دولتی ویژه کودکان مسلمان اعلام کرده است.

حزب ملی اسکاتلند که بشیر احمد در آن عضویت دارد برای تصاحب ‪ ۱۲۷‬کرسی مجلس محلی این منطقه از بریتانیا به مصاف رقیبان اصلی خود از حزب حاکم کارگر آمده است.

شمار نامزدهای مسلمان این حزب در انتخابات اخیر که نتایج آن هنوز اعلام نشده است، ‪ ۱۰‬نفر بود که این تعداد بی‌سابقه در مقابل شش نامزد مسلمان از حزب کارگر رقابت کردند.

اعلام نتایج انتخابات محلی اسکاتلند با توجه به آنچه که سر درگمی رای دهندگان برای شرکت در دو رای‌ گیری مجلس محلی و شوراهای شهری اعلام شده، به تاخیر افتاده است.

با این حال، نتایج شمارش نیمی از آراء، از رقابت نزدیک نامزدهای حزب ملی اسکاتلند و حزب کارگر حکایت دارد.

برگزاری انتخابات پارلمان محلی در اسکاتلند و ولز و شوراهای محلی و شهرداران در مناطقی از انگلیس و اسکاتلند در روز پنجشنبه به آخرین نظرسنجی رسمی از افکار عمومی درباره آینده "تونی بلر" نخست وزیر این کشور و عملکرد حزب حاکم کارگر تعبیر شده است.

اسکاتلند و ولز بر اساس قانونی که در سال ‪ ۱۹۹۹‬با اصرار و ابتکار حزب حاکم کارگر و دولت بلر به تصویب رسید، دارای پارلمان محلی شده و در برخی امور اداری و اجرایی داخلی خودگردان شده‌اند.