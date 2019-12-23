افتتاح ایستگاه مترو مولوی همراه با دو رام قطار

به گزارش خبرنگار مهر، ایستگاه مترو مولوی واقع در خط ۷ دارای ۲ ورودی بخش شمالی و جنوبی است که امروز بخش جنوبی آن افتتاح شد. همچنین این ایستگاه دارای ۴ دستگاه آسانسور است که نصب این آسانسورها در یک بازه زمانی ۳ ماهه صورت خواهد گرفت.

مهم‌ترین ویژگی این ایستگاه، تعبیه «مسیر سبز» است تا در صورت وقوع حادثه، مسافران از طریق پله‌های اضطراری امکان دسترسی به سطح زمین را داشته باشند.

به گفته مدیران مترو، افتتاح این ایستگاه منجر به کاهش بار ترافیکی و استفاده کمتر شهروندان از خودروی شخصی و موتورسیکلت می‌شود. در نتیجه آلودگی هوا در منطقه پرترددی همانند بازار بزرگ تهران و خیابان مولوی کاهش پیدا خواهد کرد.

محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه افتتاح بخش جنوبی ایستگاه مترو مولوی واقع در خط ۷ با حضور در جمع خبرنگاران، گفت: شهردار و مدیران معاونت حمل‌ونقل مترو قول داده‌اند که به طور متوسط ماهی یک ایستگاه مترو را تا پایان سال افتتاح کنند. تقاضای شورای شهر از شهرداری تهران این است که به قول خود جامعه عمل بپوشانند.

وی ادامه داد: سه هفته گذشته نیز شهردار اعلام کرد که به زودی سه ایستگاه افتتاح خواهد شد. افتتاح ایستگاه مولوی در خط ۷، اولین فتتاح بعد از وعده ایشان است. در ضمن امروز دو رام قطار به خطوط مترو اضافه خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که خروجی جلسه روز گذشته با رئیس قوه قضاییه چه بود، بیان داشت: موضوع اصلی جلسه اعاده حقوق شهروندی بود.شهروندان در شهر دچار مشکلات بسیاری هستند و قوه قضاییه می‌خواست بداند که درمورد اتفاقات مکتسبه و همچنین اتفاقاتی که به شهر و شهروندان ضرر می‌رساند، چگونه باید عمل کند. تعداد بسیاری از روسای شورای شهر کلانشهرها، شهرداران و مسئولان وزارت راه، وزارت کشور و همچنین اساتید دانشگاه‌ها در این جلسه حضور داشتند. در ابتدای جلسه اساتید مشکلات شهر و شهروندان را بیان‌کردند که عمده بحث‌ها مربوط به شهرسازی بود.

هاشمی ادامه داد: جلسه به سمت فروش تراکم و ماده صد پیش رفت. جمع بندی آقای رئیسی نیز در مورد عدم انجام تخلف استفاده از کمیسیون ماده صد بود.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه در این جلسه درمورد آلودگی هوا هم کمی بحث شد، تصریح کرد: موضوع آلودگی هوا به دو بخش تفکیک می‌شود؛ آلاینده‌ها و ذرات ریز معلق. خودروها ۳۰ درصد آلاینده‌ها را تولید می‌کنند اما در بخش ذرات ریز معلق سهم ۵ درصدی دارند. سهم عمده ذرات معلق مربوط به صنایع جنبی حومه تهران، اتوبوس‌ها و خودروهای دیزلی است.

تعطیلی مدارس آلودگی هوا را کم نمی کند

هاشمی همچنین عنوان کرد: علت تعطیلی مدارس این است که مسئولان می‌خواهند سلامتی فرزندان‌مان حفظ شود وگرنه تعطیلی مدارس ذرات معلق را کمتر نمی‌کند. کودکان چون جزء قشر آسیب‌پذیر هستند، اولویت حفظ سلامتی با آن‌هاست.

پیروز حناچی هم در حاشیه این مراسم با حضور در جمع خبرنگاران گفت: پیرو قولی که به مردم داده بودم امروز ایستگاه مولوی از ایستگاه های مربوط به خط هفت را افتتاح کردیم که نقش زیادی در سرویس دادن به منطقه جنوبی بازار دارد. این ایستگاه در نزدیکی بازار پارچه فروش ها و پرده فروش ها قرار دارد که تردد در این منطقه با ترافیک بالایی همراه است.

وی با بیان اینکه امیدوارم با افتتاح این ایستگاه از حجم ترافیک منطقه کاسته شود، ادامه داد: از نکات خاص این ایستگاه ، نصب هواکش های کاملا ایرانی است که در شرایط تحریم ساخته شده اند. یادمان باشد تحریم یک تهدید جدی است اما امیدواریم این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم.

به گفته شهردار تهران؛ سرفاصله قطارهای خط ۷با افزایش دو رام قطار که امروز به ناوگان مترو اضافه شد به ده دقیقه کاهش یافته است و با افزایش واگن های بیشتر در آینده این زمان کمتر نیز خواهد شد.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که تعطیلی مدارس تا چه اندازه در کاهش آلایندگی تاثیر دارد، گفت: این امر به عنوان راه حل کوتاه مدت قطعا تاثیرگذار است، اما ما مصرف کننده های کلان گازوییل و مازوت را باید هدف بگیریم چراکه حجم آلایندگی آن ها بیشتر از خودروهای عبوری است.

حناچی به افزایش قطارهای خط هفت نیز اشاره و بیان کرد: امروز دو رام قطار به مترو اضافه شده است و از ۷۸ رام قطاری که قرار بود به متروی تهران اضافه شوند، ۴ رام دیگر باقی مانده است که به مرور به شبکه های مترو اضافه می شود.

مسئولیت شهرداری در کاهش آلودگی هوا از سایر دستگاه ها کمتر است

وی درباره مسیر سبزی که در ایستگاه مولوی افتتاح شده است، گفت: مسیر خروج اضطراری این ایستگاه برای شرایط اضطرار تحت عنوان «مسیر سبز» آماده شده است که امروز از آن بهره برداری شد.

حناچی درباره سهم شهرداری از آلودگی هوا در تهران نیز تصریح کرد: در جلساتی که برگزار شد سهم و درصد تعیین نشده است، اما ۱۴ دستگاه در خصوص کیفیت هوای تهران نقش دارند و نقش شهرداری تهران علی رغم گستردگی مسئولیت ها از همه کمتر است، اما پیگیر هستیم تا ناوگان حمل و نقل عمومی را توسعه دهیم چراکه این اقدام تاثیر زیادی در کاهش آلودگی هوا دارد. بحث بعدی آلاینده های خارج از حریم تهران است که آلودگی شان بر شهر ما سایه می اندازد. صنایع بزرگ و نیروگاه ها سوخت بسیار بالایی در روز مصرف می کنند و در آلودگی هوا تاثیرگذار اند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود جایگزینی طرح «محدوده کنترل ترافیک» با محدوده زوج و فرد، همچنان از طرح زوج و فرد صحبت می شود، گفت: در شرایط اضطرار ورای آنچه که قاعده گذاشته ایم عمل می کنیم، در حالت عادی طرح زوج فرد نداریم اما در شرایط اضطرار این اتفاق می افتد. البته سهمیه تردد هر خودرو ۲۰ روز برای هر فصل است و بعد از آن محدودیت ها اعمال خواهد شد.

شهردار تهران درباره بودجه شهرداری و به خصوص سهمی که مدیریت شهری باید از دولت بگیرد تصریح کرد: این موضوع هنوز قطعی نشده و به تازگی بررسی های کمیسیونی انجام شده است. در حال حاضر بحث تامین اوراق مشارکت برای تامین منابع لازم برای توسعه مترو مطرح است و تا آن جا که اطلاع دارم دیروز در کمیسیون عمران این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است، اما هنوز برای اظهار نظر قطعی زود است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا برخی دوربین های نصب شده در شهر کد جریمه ندارند و تا چه زمانی قرار است بازی اختلاف بین شهرداری و نیروی انتظامی ادامه داشته باشد، گفت: ما هیچ بازی نداریم و فضای همکاری با پلیس را فراهم می کنیم. این بحث ها کارشناسی است و نباید به مطبوعات کشیده شود، این موضوع را با گفت و گو حل می کنیم.

همچنین یوسف حجت سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک با حضور در جمع خبرنگاران، گفت: این ایستگاه به عنوان یازدهمین ایستگاه از خط ۷ مترو امروز به بهره برداری رسید.

وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از ۶۵ هزار مسافر به صورت روزانه از خط ۷ مترو استفاده می‌کنند، گفت: برآورد ما نشان می‌دهد با افتتاح و راه اندازی ایستگاه مولوی روزانه ۵۰۰۰ مسافر به تعداد مسافران این خط اضافه خواهد شد.

وی با بیان اینکه سرفاصله حرکت قطار در این ایستگاه به مانند سایر ایستگاه‌های این خط ۱۰ دقیقه است، گفت: خط ۷ مترو ۲۷ کیلومتر طول دارد و با ۲۲ ایستگاه فعال خواهد شد. پیش از این نیز ایستگاه‌های میدان صنعت، نواب، تربیت مدرس، رودکی، کمیل، بریانک، هلال احمر، محمدیه، مهدیه و بسیج افتتاح شده است.