بانوان ژیمناستیک کار شوشتری ۵ مدال استانی کسب کردند

اسماعیل حسینی منجزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از یکسال تلاش شبانه‌روزی مربیان ژیمناستیک شهرستان شوشتر شاهد شکوفایی استعدادهای ژیمناستیک کارها در رقابت‌های استانی شدیم که این امر سبب بر پنج مدال رنگارنگ در مسابقات شد.

وی افزود: این رقابت در رده سنی نونهالان و نوجوانان برگزار شد که ژیمناستیک کاران شوشتر در چهار وسیله پارالل، موازنه، پرش خرک و حرکات زمینی به موفقیت دست پیدا کردند.

حسینی منجزی گفت: ستایش همت پور در وسیله پارالل مدال طلا و در وسیله موازنه مدال نقره را کسب کرد که در مجموع چهار وسیله مقام دوم و نایب قهرمان قهرمانان در رده بالای ۱۳ سال را از آن خود کرد؛ سارا عمرانی نیز مدال نقره پارالل را در رده هفت تا ۹ سال کسب کرد و این دو بانوی ژیمناستیک کار توانستند عضو تیم منتخب استان خوزستان شوند.

وی ادامه داد: همچنین یاسمن سلطانعلی پور در عین شایستگی مدال برنز پرش خرک را در رده بالای ۱۳ سال این رقابت کسب کرد.