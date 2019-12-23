چهارم دی ماه ۹۸ آخرین مهلت ثبت نام المپیادهای علمی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش کردستان، مهدی نامدار گفت: کلیه دانش آموزان واجد شرایط جهت ثبت نام الکترونیکی می‌توانند به آدرس http://oly.medu.ir مراجعه کنند.

وی افزود: این آزمون‌ها به صورت همزمان در سراسر کشور برای دانش آموزان پایه دهم و یازدهم علاقمند به آزمون المپیادهای علمی در ۱۳ رشته ادبی، جغرافیا، ریاضی، زیست شناسی، شیمی، فیزیک، کامپیوتر، نجوم و اختر فیزیک، علوم زمین، سلول‌های بنیادین پزشکی بازساختی، تفکر و کارآفرینی، اقتصاد و مدیریت و پژوهشی برگزار می‌شود.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش کردستان به اهداف برگزاری جشنواره نیز اشاره کرد و ایجاد شرایط یکسان آموزش، کشف استعدادهای برتر و پرورش استعداد همه دانش آموزان و ارتقای سطح علمی دانش پژوهان را از اهداف این المپیادها عنوان کرد.