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۲ دی ۱۳۹۸، ۱۰:۰۱

ترکیه میزبان دانش بنیان های ایرانی می شود

ترکیه میزبان دانش بنیان های ایرانی می شود

کشور ترکیه در نیمه دی ماه میزبان معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و یک هیات تجاری ایرانی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، هیاتی از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه‌های مختلف علمی و فناوری با هدف معرفی توانمندی‌های خود به این کشور سفر می‌کنند.

ترکیه امروزی ترکیبی از یک دولت متمرکز با یک اقتصاد مختلط با شرکت ها و بخش های خصوصی است. کشوری که توانسته جایگاه خوبی از نظر علمی در منطقه برای خود دست و پا کند.

سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با حمایت مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و در راس یک هیات علمی و فناوری به کشور ترکیه با هدف آشنایی دو کشور با پیشرفت های علمی و فناورانه صورت می گیرد. سفری که با برگزاری نشست های دوجانبه میان شرکت های دانش بنیان ایرانی و ترکیه ای ادامه خواهت یافت.

در این سفر نمایندگان شرکت های دانش بنیان از مراکر علمی، تحقیقاتی و صنعتی کشور ترکیه بازدید می کنند و با آخرین دستاوردهای علمی این کشور آشنا می شوند.

کد مطلب 4805120
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