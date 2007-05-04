مذاکرات برای تمدید قرارداد بازیکنان استقلال از فردا آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، با اتمام بازیهای فصل جاری لیگ برتر قرارداد 15 بازیکن تیم فوتبال استقلال به پایان می رسد و از هم اکنون تلاش و رایزنی برای تمدید قرارداد آنها آغاز شده است.

علی فتح الله زاده که به تازگی فعالیت خود را در باشگاه استقلال آغاز کرده است از مربیان این تیم خواسته است تا بازیکنانی که شرایط ادامه حضور در استقلال را دارند را به مدیریت باشگاه معرفی کنند تا به صورت جدی با آنها مذاکره شود.

از فردا مذاکرات رسمی با این بازیکنان آغاز شده و تا پایان فصل در صورت تمایل طرفین قراردادهای جدید به امضا خواهد رسید.