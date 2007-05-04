به گزارش خبرگزاری مهر، این روش می تواند در کاربردهای ژنتیک در پزشکی، پایشهای زیستمحیطی، و کاربردهای امنیتی مورد استفاده قرار گیرد.
حفرات کوچکی با قطر 10 تا 20 نانومتر و با طول چندصد نانومتر روی سیلیکون ایجاد شده و یک تکرشته DNA به قسمت داخلی این حفرات متصل شدند.
رشید بشیر استاد دانشکده مهندسی الکترونیک و رایانه و دانشکده مهندسی زیستپزشکی گفت : محققان دیگری نیز موفق به تولید چنین کانالهایی شده بودند، ولی محققان پوردو اولین گروهی از دانشمندان هستند که توانستهاند تکرشتهای خاص از DNA را به سطح داخلی این حفرات نانومقیاس متصل کرده و سپس از آن برای تشخیص مولکولهای DNA خاص موجود در یک مایع استفاده کنند.
هر کانال روی یک لایه نازک از سیلیکون ایجاد شده و سپس در یک مایع حاوی DNA قرار داده شد. از آنجایی که DNA دارای بار منفی است، اعمال ولتاژ در طول کانال باعث شد این مواد ژنتیکی موجود در مایع در درون این حفرات جریان یافته و از آن عبور کنند. گفته میشود که DNA از طریق این نانوحفره جابهجا شده است.
/ فناوری نانو /
توالیسنجی سریع و دقیق DNA با استفاده از کانالهای نانوحفره ای
محققان مرکز فناوری نانو Brick در پوردو نشان داده اند که چگونه می توان از کانالهای نانوحفره ای برای توالی سنجی سریع و دقیق DNA استفاده کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، این روش می تواند در کاربردهای ژنتیک در پزشکی، پایشهای زیستمحیطی، و کاربردهای امنیتی مورد استفاده قرار گیرد.
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