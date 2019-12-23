مشکل کمبود کامیون های یخچالدار در آذربایجان غربی برطرف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام شهدی صبح دوشنبه در جلسه ستاد مقاومتی با محور بررسی وضعیت ناوگان حمل و نقل یخچال دار استان با اشاره به تولید قابل توجه محصولات کشاورزی در استان و صادرات بخشی از این محصولات به خارج از کشور افزود: یکی از مشکلات اساسی در حوزه صادرات به خصوص صادرات محصولات کشاورزی نبود و کمبود کامیون‌های یخچال دار است که این مشکل بزودی رفع می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه برای صادرات این محصولات نیاز به سیستم حمل و نقل یخچال دار هستیم تا صادر کنندگان استان بتوانند محصولات کشاورزی را بدون کاهش کیفیت به دست مشتریان خود برسانند ادامه داد: بخش اعظمی از محصولات صادرات به خصوص در بخش کشاورزی به دلیل کمبود کامیون‌های یخچال دار انجام نمی‌شد که امیدواریم با خرید ناوگان جدید این مشکل بزودی حل شود.

شهدی با بیان اینکه آذربایجان غربی با تولید بیش از ۶.۵ میلیون تن محصول کشاورزی و قطب اول تولید سیب و انگور یکی از استان‌های مهم در بخش کشاورزی به شمار می‌رود گفت: متأسفانه نبود ناوگان حمل و نقل یخچال دار قوی در استان، صادرکنندگان استان را با مشکل مواجه کرده است.

وی با بیان اینکه آذربایجان غربی در زمینه تولید کامیون‌ها و کشنده‌های یخچال دار یکی از استان‌های مطرح کشور به شمار می‌رود عنوان کرد: بخشی از کمبود ناوگان صادراتی و خودروهای یخچال دار از تولیدات استان تأمین خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی از تخصیص ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش برای بخش کشاورزی استان توسط بانک کشاورزی خبر داد و گفت: در حال برنامه برای تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان از این تسهیلات در قالب تسهیلات سرمایه‌ای برای متقاضیان خرید کامیون‌های یخچال دار در استان هستیم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی هم در این جلسه با اشاره به اینکه ناوگان یخچال دار در کشور و استان با کمبود مواجه است، افزود: کمبود ناوگان حمل و نقل یخچال دار از جمله مشکلات اصلی حمل و نقل استان بوده و نباید وابسته به کشورهای همسایه بود چرا که این مسئله به ضرر استان و کشاورزان است.

ارسلان شکری اعلام کرد: هم اکنون در استان پنج دستگاه ناوگان حمل و نقل یخچال دار، ۱۷۰ دستگاه ۶ چرخ، ۱۸ چرخ یک دستگاه، و در کشور نیز ۲۸۰ دستگاه یخچال دار، ۱۲ چرخ چهار دستگاه، شش چرخ دو هزار و ۴۱۷ دستگاه وجود دارد.