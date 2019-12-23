به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الأنباء، یک هیئت بلندپایه سعودی به ریاست «عبدالعزیز بن سلمان» وزیر انرژی عربستان به کویت سفر می کند.

یک مسئول نفتی که خواست نامش فاش نشود، با اعلام این خبر افزود: مقدمات مربوط به امضای توافقنامه ترسیم مرزها در راستای از سرگیری تولید نفت در میادین «الخفجی» و «الوفره» در سریع ترین زمان ممکن در حال انجام است.

توافقنامه مذکور پس از توقف ۵ ساله روز سه شنبه امضا خواهد شد. گفته می شود که پس از پایان امور سیاسی و فنی به نفع دو کشور و امضای توافقنامه، کویت آغاز تولیدات در این منطقه را اعلام خواهد کرد.

میدان الخفجی اکتبر ۲۰۱۴ بنا به تصمیم عربستان سعودی که گفته می‌شود به دلیل پاره‌ای عوامل زیست محیطی بوده است و میدان الوفره نیز در ماه می ۲۰۱۵ بسته شد.

تولیدات این دو میدان پیش از تعطیلی به طور متوسط روزانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه در روز بود که به صورت مساوی بین کویت و عربستان تقسیم می‌شد و میدان الوفره توسط شرکت آمریکایی «شفرون» و شرکت نفت خلیج کویت و میدان الخفجی نیز توسط شرکت نفتی آرامکو عربستان اداره می‌شد.