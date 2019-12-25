استقلال برای ترمیم و تقویت به حداقل ۵ بازیکن نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال بعد از سپری کردن نیم فصلی پر فراز و نشیب و پر از حاشیه، در پایان هفته شانزدهم لیگ برتر با ۲۹ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت. گرچه هواداران از عملکرد فنی این تیم و نتایج آن رضایت دارند، اما حواشی دور و بر تیمشان آنها را نگران کرده است.

اصغر طالب نسب پیشکسوت آبی پوشان در خصوص آخرین شرایط این تیم در گفتگو با خبرنگار مهر توضیحاتی ارائه داد که شرح آن را در زیر می خوانید.

هماهنگی قبل از انتظار

پیشکسوت استقلال گفت: تغییرات فراوان و عجیب تیم در ابتدای فصل عدم نتیجه گیری در هفته اول را کاملا قابل پیش بینی کرده بود و اصلا اتفاق عجیبی نبود که آبی پوشان در چند هفته اول نتیجه نگیرند. تغییرات کادر فنی هم مزیدی بر علت شد تا ما انتظار داشته باشیم هفته های نسبتا زیادی از نتایج مطلوب دور باشیم. اما انصافا استراماچونی زودتر از انتظار هماهنگی ایجاد کرد و سیر پیروزی های این تیم از هفته ششم آغاز شد. سرمربی استقلال نشان داد کاریزمای زیادی دارد و تیمش را خیلی زود هماهنگ کرد.

استراماچونی درس خوبی به مدیران فوتبالی داد

طالب نسب بیان داشت: به مربیان خارجی باید حق داد که دنبال حق و حقوقشان باشند. به شخصه معتقدم استراماچونی زمان خوبی را برای ترک اردو انتخاب نکرد و می توانست زمانی را برای این کار در نظر بگیرد که امتیازات کمتری از دست برود. اما در مجموع رفتار وی باعث شد تا مدیران فوتبالی و ورزشی ما درس خوبی بگیرند.

پیشکسوت استقلال افزود: مدیران فوتبالی ما عادت کرده بودند کارهایشان را با «من بمیرم، تو بمیری» و با وعده وعید پیش ببرند. اما اینبار به دیوار محکم استراماچونی برخورد کردند تا متوجه شوند همیشه نمی شود با وعده وعید مدیریت کرد. بعضی وقتها هم اینطوری می شود که یک مربی خارجی در اوج حساسیت کار قراردادش را فسخ می کند و می رود و دست آقایان را در پوست گردو می گذارد.

اگر پول نداشتند چرا دنبال مربی خارجی رفتند؟

وی با طرح این سئوال که اگر باشگاه از روز اول پول نداشت چرا به دنبال مربی خارجی رفت، بیان داشت: آیا مدیران باشگاه از روز اول نمی‌دانستند بودجه شان چقدر است و می‌توانند از پس هزینه‌های مربی خارجی بر بیایند یا نه؟دو حالت بیشتر ندارد. حالت اول این که از روز اول هم می‌دانستند از عهده هزینه‌های مربی خارجی بر نمی‌آیند و گفتند مثل همیشه یک مربی می‌آوریم، تعهدی را ایجاد می‌کنیم و تا آخر فصل یا فصل‌های بعد بالاخره شکایتی می‌شود و آخرش یک طوری می‌شود.

طالب نسب یادآور شد: حالت دوم روی بودجه خود حساب کرده بودند که این بودجه نرسید یا بهتر است بگویم نتوانستند بودجه را تهیه کنند که در هر دو حالت سوء مدیریت وجود دارد. تصمیمات مدیران استقلال از فصل گذشته عجیب و سئوال برانگیز بود و این تصمیمات عجیب همچنان ادامه دارد.

این تیم ظرفیت قهرمانی دارد

هافبک پیشین آبی پوشان گفت: استقلال هنوز هم ظرفیت خوبی برای قهرمانی دارد و اگر از این ظرفیت استفاده شود، با همه مشکلاتی که هست شانس اول قهرمانی در فصل جاری است. با این که بعد از رفتن استراماچونی امتیازات زیادی از دست رفت، اما در صورت بازگشت او و حمایت مدیران باشگاه از وی و برآورده شدن درخواستهایش و تقویت تیم، نه تنها امتیازات از دست رفته جبران می شود، بلکه این تیم قهرمان خواهد شد.

حداقل ۵ بازیکن نیاز است

وی بیان داشت: ۱۱ بازیکن فیکس استقلال در بهترین شرایط هستند و در برخی پست ها هم جانشینان خوبی داریم. اما در برخی پست ها فاصله ذخیره ها و اصلی ها زیاد است.این تیم برای ترمیم حداقل ۵ بازیکن نیاز دارد که باید در اسرع وقت نسبت به جذب آنها اقدام کند. یک دروازه‌بان ذخیره خوب، یک دفاع راست خوب برای ذخیره غفوری، یک مدافع میانی سرعتی، یک هافبک بازیساز و یک مهاجم نوک. اگر این بازیکنان جذب نشوند نه تنها در نیم فصل دوم و در لیگ، بلکه در لیگ قهرمانان آسیا هم تیم با مشکلات زیادی مواجه می‌شود.