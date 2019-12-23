دستگیری ۸۵ سارق و کشف ۱۱۱ فقره سرقت در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از نیروی انتظامی استان زنجان، سردار رحیم جهانبخش با اشاره به اینکه کشف سرقت به تکرر و تنوع بخشی آن پایان می دهد، گفت: مهم ترین مؤلفه برقراری امنیت توسط پلیس، برخورداری از اعتماد مردم است



وی با اشاره به کاهش۳ درصدی انواع سرقت در یک ماهه گذشته در سطح شهرستان زنجان بیان داشت: پلیس اقدامات گسترده ای را در پیشگیری از وقوع سرقت انجام داده و تلاش می کند با همکاری شهروندان امنیت مطلوبی را در سطح جامعه ایجاد کند.



فرمانده انتظامی استان زنجان افزود: ماموران انتظامی شهرستان زنجان در پی اجرای طرح های مبارزه با انواع سرقت در یک ماه گذشته موفق شدند ۸۵ سارق را شناسایی و دستگیر کنند.

جهانبخش ادامه داد: متهمان در بازجوئی های به عمل آمده با مشاهده ادله و مستندات پلیسی لب به اعتراف گشود و ۱۱۱ فقره انواع سرقت اکشف شد.



فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به اینکه متهمان دستگیر شده دارای سابقه سرقت می باشند، خاطر نشان کرد: این سارقان پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.