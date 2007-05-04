حیات جهان مدیون مرجعیت شیعه است

حجت الاسلام محمد تقی واعظی امروز درخطبه های نماز جمعه شهر زنجان افزود : آمریکا وغرب زخم خوردگان مرجعیت شیعه هستند وکوشیده اند در طی تاریخ مرجعیت را تضعیف نموده و از این فرآینده بهره لازم را ببرند.

وی اظهار داشت : در حال حاضر تنها عاملی که در عراق خواستار یکپارچگی عراق واتحاد شیعه وسنی در این کشور است آیت الله سیستانی ومرجعیت شیعه است و آمریکا با توجه به همین عامل سعی در ایجاد رخنه در میان مردم و مرجعیت دارد.

وی خاطر نشان کرد : مرجعیت شیعه حق بزرگی برگردن دنیا دارد وبیداری امروز ملتهای جهان تنها در سایه وجود مرجعیت شیعه بدست آمده است.

حجت الاسلام واعظی با عنوان این مطلب که آمریکا در گذشته شکست سنگینی از مرجعیت شیعه در ایران خورده افزود : امام خمینی (ره) با نهضت بزرگ خود به یکه تازی آمریکا درجهان پایان و به مردم جهان ایستاده گی در برابر آمریکا را آموزش داد.

وی تصریح کرد : امروز آمریکا دیگر آمریکا دهه 40 و50 نیست واین تنها به برکت مرجعیت شیعه ورهبری قاطع امام خمینی (ره) حاصل شده است ودنیای اسلام و جهان عرب اقتدار و ابهت امروزی خود را مدیون مرجعیت شیعه هستند.

خطیب جمعه زنجان یادآور شد : آمریکا برای فرار از اشتباهات خود در عراق به هر راهی متوسل می شود و سعی دارد با ایجاد تفرقه اشتباهات خود را نزد ملت آمریکا توجیه کند و روزنه ای برای فرار از عراق پیدا نماید.

واعظی در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه امروز زنجان از عملکرد نیروی انتظامی در خصوص اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی تقدیر کرد و افزود : عملکرد نیروی انتظامی در راستای اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی خدمتی بزرگ برای زنان و دختران بدحجاب است و این اقدام نیروی انتظامی جامعه را از بی بند باری وعواقب حاصل از آن نجات می دهد.