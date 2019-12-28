خبرگزاری مهر، گروه استانها: بنا بر اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی طرح اصلاح و سهمیهبندی بنزین برای تمام وسایل نقلیه بنزین سوز از ساعت صفر ۲۴ آبان ماه سال جاری آغاز و بر این اساس قیمت هر لیتر بنزین سهمیهای ۱,۵۰۰ تومان و بنزین آزاد ۳,۰۰۰ هزار تومان شد.
باوجوداینکه همه مسئولان پس از اعلام این خبر با قاطعیت اعلام کردند که اصلاح قیمت بنزین روی سایر خدمات و محصولات تأثیری ندارد و قیمتها کنترل میشود اما رصد بازار و حتی کرایههای حملونقل تاکنون چنین ادعایی را ثابت نمیکند.
شاید روزهای اول به دلیل هشدارهایی که از سوی مسئولان به متخلفین داده شد اوضاع تا حدودی در کنترل آنها بود، اما پس از چند روز قیمت اغلب کالاها روند افزایشی خود را از سر گرفت و به تبعیت از قیمت بنزین قیمت سایر کالاها هم افزایش یافت.
نمونه یکی از صدها کالایی که قیمت آن افزایشیافته حملونقل است که در سبد زندگی مردم هم سهم تقریباً زیادی دارد و افراد روزانه هزینه زیادی را از این بابت متحمل میشوند که افزایش قیمت بنزین تأثیرات قابلتوجهی بر زندگی آنها دارد.
البته شرایط در استان پهناور سیستان و بلوچستان که بیش از ۱۱ درصد وسعت ایران را به خود اختصاص داده است و بسیاری از زیرساختها در حوزه حملونقل عمومی هنوز در آن ایجاد و یا تکمیلنشده بسیار متفاوتتر است.
در استان سیستان و بلوچستان برای رفتن از شمالی ترین نقطه آن به جنوبی ترین نقطه باید بیش از ۹۰۰ کیلومتر راه را پیمود
در استان سیستان و بلوچستان برای رفتن از شمالیترین نقطه آن به جنوبیترین نقطه باید بیش از ۹۰۰ کیلومتر راه را پیمود در شرایطی که مردم بسیاری از روستاها و حتی شهرها از حداقل امکانات بیبهره هستند و برای بسیاری از کارهایشان ازجمله درمان باید به مرکز استان سفر کنند.
البته مردم سیستان و بلوچستان بههیچعنوان با موضوع سهمیهبندی بنزین غریبه نیستند زیرا سالهاست که به بهانه جلوگیری از قاچاق سوخت، بنزین در این استان مرزی سهمیهبندی است اما حالا با کاهش سهمیه بنزین و با توجه به اینکه زیرساختهای مناسب برای حملونقل عمومی وجود ندارد و با توجه به اینکه مسئولان هم در خصوص عدم افزایش قیمتها به قول خودشان بهخوبی عمل نکردند مشکلات چند برابر شده است.
قیمت کرایهها در شهر زاهدان افزایش داشته است
یکی از شهروندان زاهدانی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: قیمت حملونقل در این شهر پس از افزایش قیمت بنزین افزایش چشمگیری داشته است.
ابوالفضل طاهری با اشاره به اینکه نظارت مناسبی در خصوص کرایه خودروهای شخصی در شهر زاهدان وجود ندارد، افزود: متأسفانه در شهر زاهدان بهجز چند مسیر بههیچعنوان تاکسی خطی وجود ندارد.
وی ادامه داد: از همین رو به دلیل اینکه تاکسی خطی وجود ندارد ما مجبور هستیم که مسیرها را بهصورت تاکسی دربست طی کنیم.
این شهروند زاهدانی گفت: به همین دلیل در بسیاری از موارد چون تاکسی پیدا نمیکنیم مجبور هستیم از خودروهای شخصی استفاده کنیم که هیچ نظارتی بر قیمت آنها وجود ندارد.
وی تصریح کرد: ممکن است قیمت کرایه تاکسیها زیاد افزایش پیدا نکرده باشد اما چون تاکسی در شهر کم است ما برای طی کردن برخی از مسیرها دو تا سه برابر کرایه بیشتر به خودروهای مسافربر شخصی پرداخت میکنیم.
وی بیان داشت: البته قیمت تاکسیهای اینترنتی هم نسبت به قبل از طرح سهمیهبندی مقداری افزایش داشته است.
موضوع سهمیهبندی بنزین آنقدر برای مردم استان سیستان و بلوچستان مشکلات ایجاد کرده که مسئولان هم نسبت به آن واکنش نشان داند.
طرح سهمیه بندی بنزین در سیستان و بلوچستان نیازمند بازنگری است
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان در بخشی از خطبههای نماز جمعه چند هفته قبل با اشاره به موضوع گران شدن بنزین، افزود: با توجه به اینکه در استان سیستان و بلوچستان حتی یک جایگاه «سی ان جی» هم وجود ندارد ضروری است مسئولان برای این استان طرحی جدا از کل کشور در زمینه سهمیهبندی بنزین مدنظر قرار دهند.
آیتالله مصطفی محامی ادامه داد: البته همه میدانند که در حال حاضر مردم ازنظر معیشت دچار مشکلاتی هستند اما بااینوجود بازهم با حضور پرشور خود در صحنههای مختلف اعتقاد راسخ خود به نظام و رهبری را نشان دادند.
وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی مسئولان باید نسبت به این مردم فهیم و بصیر توجه بیشتری داشته باشند تا مشکلاتشان حل شود، گفت: در سیستان و بلوچستان با توجه به پهناور بودن و همچنین محرومیت بیشتر استان باید مسئولان نگاه ویژهتری به مشکلات مردم داشته باشند.
امامجمعه زاهدان افزود: مسئولان مشکلات مردم استان سیستان و بلوچستان ازنظر تأمین بهموقع گاز، نفت و بنزین را باید مدنظر داشته باشند چراکه شایسته این مردم نیست در صفوف طولانی وقت بگذرانند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در بسیاری از نقاط سیستان و بلوچستان همچنان گاز وجود ندارد، ادامه داد: سهمیهبندی بنزین در دیگر استانهای کشور که دارای گاز هستند شاید مشکلی ایجاد نکند اما برای مردم این منطقه که به دلیل برخورداری تعداد اندک کارخانه و واحدهای تولیدی بزرگ مجبورند با وسایل نقلیه خود معاش خانواده را تأمین کنند حتماً مشکلات زیادی را به همراه خواهد داشت.
سهمیه بندی بنزین چالش جدی برای سیستان و بلوچستان ایجاد کرده است
احمدعلی موهبتی، استاندار سیستان و بلوچستان هم در نشست تخصصی اشتغال سیستان و بلوچستان که با حضور محمد امید معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در استانداری برگزار شد، اظهار داشت: سهمیهبندی بنزین مشکلات زیادی را برای مردم سیستان و بلوچستان به وجود آورده است که باید تدبیر ویژهای در این رابطه از سوی مسئولان اتخاذ شود.
وی ادامه داد: مردم سیستان و بلوچستان با توجه به نجابتی که داشتند در زمینه سهمیهبندی بنزین از خودشان خویشتنداری نشان دادند و حرکت هنجار شکنانهای انجام ندادند.
استاندار سیستان و بلوچستان گفت: این استان ۱۸۸ هزار و ۲۲۲ کیلومترمربع وسعت دارد که با توجه به بعد مسافت سهمیهبندی بنزین مردم را با مشکلات جدی روبهرو کرده است.
وی ادامه داد: ۶۰ لیتر سهمیه برای استانی همچون سیستان و بلوچستان با این گستره طولانی قطعاً جوابگوی نیاز مردم نیست و مشکلاتی را به وجود خواهد آورد.
بسیاری از کالاها از جمله میوه و سبزیجات به وسیله وانتهای بنزینسوز حمل میشود که این امر در قیمتها تأثیرگذار خواهد بود
موهبتی تصریح کرد: بسیاری از کالاها ازجمله میوه و سبزیجات بهوسیله وانتهای بنزینسوز حمل میشود که این امر در قیمتها تأثیرگذار خواهد بود.
وی بیان کرد: سیستان و بلوچستان را باید متفاوت از سایر نقاط کشور دید و برای آن سهمیهای خاص در نظر گرفت.
استاندار سیستان و بلوچستان گفت: برخی از خودروهایی که مردم این استان خریداری کردهاند دارای سوخت «سی ان جیم هستند که سهمیه سوخت آنها تنها ۳۰ لیتر است و با توجه به نبود جایگاههای سی ان جی و فقدان گاز شهری باید برای آن چارهاندیشی شود.
وی تصریح کرد: ناوگان حملونقل عمومی در سیستان و بلوچستان بسیار ضعیف و این امر مشکل را دوچندان کرده است.
جدای از این موارد بر اساس گزارشهای میدانی علاوه بر مسافربرهای شخصی برخی از آژانسها نیز تغییراتی در افزایش قیمتها داشتهاند که رانندگان رشد نرخ قطعات خودرو را دلیل این امر عنوان میکنند.
در مجموع چیزی که واضح است اینکه افزایش قیمتها تنها منحصر به خود بنزین نیست و به نظر میرسد دولت که قیمت گذار اصلی کالاها و خدمات است، توان نظارت و کنترل قیمتها را ندارد.
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