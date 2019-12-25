احمد بیگدلی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت لایحه بودجه سال ۹۹ به لحاظ ساختاری،گفت: یکی از وظایف دیوان محاسبات تهیه گزارش تفریغ بودجه است و معمولا در این گزارش عملکرد سازمان ها، وزارتخانه ها و نهادهایی که از بودجه کشور استفاده می کنند، ارزیابی می شود و بودجه سالیانه کشور باید مبتنی بر عملکرد این دستگاه ها باشد.

وی افزود: یکی از آسیب های مجلس شورای اسلامی، لابی هایی است که در مجلس مخصوصا در زمان بررسی لایحه بودجه سالیانه کشور اتفاق می افتد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از زمانی که لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس ارائه می شود، شاهدیم راهروهای مجلس، کمیسیون های تخصصی و همچنین صحن علنی شلوغ می شود و بسیاری از مسئولان به دنبال افزایش بودجه دستگاه های خود هستند و معمولا لابی هر کس بیشتر باشد بودجه بیشتری می گیرد و متاسفانه شاخصی برای تدوین بودجه وجود ندارد.

بیگدلی بیان کرد: همچنین برخی از نمایندگان مجلس معمولا به دنبال آن هستند اعتبارات بیشتری را برای تکمیل پروژه های عمرانی حوزه های انتخابیه خود بگیرند و از آنجایی که تدوین بودجه شاخصی ندارد و بر اساس عدالت نیست، عرف شده است مسئولان دستگاه های مختلف در مجلس لابی کنند و دنبال افزایش بودجه دستگاه خود باشند که البته در همه ادوار مجلس این مساله وجود داشته است.

۵ درصد بودجه را می‌توانیم تغییر دهیم

وی با بیان اینکه مجلس نهایتا می تواند ۵ درصد بودجه را جابجا کند و تغییر دهد، گفت: ما نمی توانیم بودجه را بالاتر از سقف پیشنهادی ببندیم مگر اینکه منابع جدیدی را تعریف کنیم و بر این اساس دولت باید در تدوین لایحه بودجه به چارچوب ها و شاخص های لازم توجه کند و بودجه کشور باید مبتنی بر عملکرد باشد.

نماینده مردم خدابنده در مجلس با انتقاد از اینکه مجلس معمولا بودجه شرکت های دولتی را به خوبی بررسی نمی کند، تصریح کرد: البته امسال یک ماه پیش از ارائه لایحه بودجه عمومی به مجلس، بودجه شرکت های دولتی به مجلس ارائه شد اما صرفا دیوان محاسبات یک گزارشی درباره بودجه این بخش به مجلس ارائه کرد در حالی که باید بودجه شرکت های دولتی در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس هم بررسی می شد.

بیگدلی اظهار داشت: یکی از آسیب های دیگری که مجلس به آن دچار است، این است که برای مسائل مهمی چون بررسی بودجه وقت کمی گذاشته می شود اما برای تصویب قوانین موازی و قانون های مازاد وقت زیادی وجود دارد در حالی که می توانیم از دولت بخواهیم زودتر بودجه سالیانه را به مجلس ارائه دهد و ما هم باید حداقل سه تا چهار ماه فرصت بررسی روی بودجه کشور را داشته باشیم که در این صورت می توانیم بودجه ای مبتنی بر عملکرد تهیه کنیم.