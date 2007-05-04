خاتمی با پاپ دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، این دومین سفر حجت الاسلام سید محمد خاتمی به واتیکان محسوب می شود.

خاتمی نخستین بار در سال 1999 برای دیدار با پاپ ژان پل دوم به واتیکان سفر کرد.

خاتمی پس از ایراد سخنرانی جنجال برانگیز پاپ در رگنزبرگ، آلمان نخستین روحانی مسلمان برجسته ای محسوب می شود که به واتیکان سفر کرده است.

خاتمی پیش از دیدار پاپ صبح امروز در همایش گفتگوی بین فرهنگی: چالشی برای صلح ( صلح از منظر اسلام و مسیحیت) در پاسخ به سؤالی که درباره بهبود زخمها پس از سخنرانی پاپ در آلمان، گفت: زخمها هنوز بسیار عمیق هستند. برخی از این زخمها به سادگی بهبود نمی یابند .

خاتمی گفت: بی تردید دیدار با رهبر کاتولیکهای جهان برای بهبود تمامی این زخمها کافی نیست، اما دست کم می توان برای آغاز این فرآیند تلاش کرد.

پاپ در سخنرانی ماه سپتامبر گذشته خود به نقل از یک امپراطور بیزانسی قرن چهاردهم اسلام را به خشونت نسبت داد و خشم مسلمانان جهان را برانگیخت. اما پس از واکنش مسلمانان پاپ از سوء تفاهمی که میان مسلمانان ایجاد شده ابراز تأسف کرد.

خاتمی در این نشست خبری یادآور شد: اسلام و مسیحیت باید ریشه های مشترک خود را به عنوان ادیان توحیدی احیا کنند تا روابط خود را بهبود بخشند.

وی افزود: اگر جوامع مسلمان و مسیحی تنها می توانستند بر عشق و قضاوت اتکا کنند و به اصول بنیادین خود بازگردند، می توانستند علیه تروریسم مبارزه کرده و پایه های بهبود هر زخمی را بنا کنند.

خاتمی به منظور شرکت در همایش " گفتگوی بین فرهنگی: چالشی برای صلح" ( صلح از منظر اسلام و مسیحیت ) که از سوی سفارت جمهوری اسلامی ایران و انجمن آناستاسیس ( انجمن بین المللی هنر مسیحی و گفتگوی بین فرهنگی) در دانشگاه پاپی گریگوری برگزار می شود به ایتالیا سفر کرده است و پس از خاتمه این سفر از دانشگاه های مختلف شهرهای ایتالیا دیدار می کند.

این همایش قرار بود در ماه اکتبر گذشته برگزار شود اما پس از سخنرانی پاپ تصمیم برای برگزاری آن به تعویق افتاد.