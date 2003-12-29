بزرگان فوتبال آلمان در تهران

به گزارش خبرنگار" مهر" ابراهيم طالبي مربي پيشين باشگاه استقلال تهران که با فوتبال آلمان آشنايي کامل دارد، با بيان مطلب فوق افزود: شب گذشته با رودي فولرسرمربي تيم ملي آلمان صحبت کرده ودرخصوص حادثه پيش آمده دربم توضيحاتي را ارايه کردم که اوباابرازتاسف ازاين حادثه واينکه پس ازدوبارحضوردرايران احساس نزديکي با ملت ما دارد، ازمن خواست تا پيام تسليت اورا به اطلاع مردم ايران برسانم.

طالبي خاطرنشان کرد: درتماس با فولراواصرار داشت تيمي را به ايران بياورد که ترکيب آن کامل باشد وباتوجه به اينکه اکثر بازيکنان تيم ملي اين کشوردرتعطيلات بسرمي برند وحتي خارج ازآلمان حضوردارند ازمن فرصت خواست تا چند روزبه اومهلت داده شود تا هماهنگي هاي لازم را براي حضور پرقدرت تيم ملي آلمان براي بازي با تيم ملي درايران فراهم آورد.

وي درپايان تصريح کرد: قرارشد پس ازمشخص شدن وضعيت بازيکنان تيم ملي آلمان وپايان تعطيلات کريسمس زمان وتاريخ دقيق برگزاري اين مسابقه مشخص شود.