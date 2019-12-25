استفاده از گندم مناسب حق شاهرود و میامی است/ انتقاد به نحوه توزیع

محمدحسین خنکال در گفتگو با خبرنگار مهر، با طرح این پرسش که چرا گندم باکیفیت منطقه شاهرود و میامی به جای مصرف در همین ناحیه به سیلوی سمنان ارسال‌شده و گفته می‌شود توزیع از اینجا باید صورت گیرد؟ بیان کرد: به این روند معترض هستیم که چرا گندمی که کشاورز منطقه تولید کرده باید به‌جای دیگر برده شود و تولیدکننده بهترین گندم استان بدترین نان را مصرف کند؟

وی ضمن بیان اینکه در کیفیت‌سنجی گندم شاخص‌های بسیاری ازجمله گلوتن موردنظر است، ابراز داشت: در استان سمنان بالاترین میزان گلوتن در گندم کالپوش سپس میامی و شاهرود وجود دارد، این وضعیت در غرب استان به دلایل متعدد از این کیفیت کمتر برخوردار است از سوی دیگر سال گذشته به این نکته پی بردیم که چرا سیلو سمنان و اداره غله استان به یک نیرو حقوق می‌دهد تا ضمن استقرار در کالپوش خرید گندم را انجام دهد و از صفرتا ۱۰۰ کرایه نیز بر عهده خودشان است لذا چانه‌زنی برای اخذ حق مردم منطقه آغاز شد.

سهمیه کارخانه آرد شاهرود تأمین شود

عضو هیئت‌مدیره بنیاد گندم کاران کشور بابیان اینکه کارخانه آرد شاهرود توزیع آرد شرق استان سمنان را بر عهده دارد و سرانه مصرف این شاهرود و میامی نیز حدود ۳۰ هزار تن است، ابراز داشت: گندم تولیدی این دو شهرستان با در نظر گرفتن نوسانات بارندگی و سطح زیر کشت حدود ۶۰ الی ۷۰ هزار تن است.

خنکال در ادامه تصریح کرد: با درک این آمار، کارخانه آرد شاهرود برای مصرف این دو شهرستان ۳۰ هزار تن گندم نیاز دارد که پیشنهاد داده شد از این میزان پنج الی شش هزار تن از کالپوش سهمیه تعلق گیرد ۱۰ الی ۱۵ هزار تن از منطقه میامی و بقیه نیز از بخش مرکزی و پشت بسطام تأمین شود.

وی بابیان اینکه هر چه منطقه سردتر و رطوبتی‌تر باشد گندم باکیفیت‌تر است، اضافه کرد: محل این مناقشه ازاینجا ناشی می‌شود که در این چاره زنی گفته شد که غرب استان نیازمند همین گندم است و حرف ما بهره‌مندی مردم منطقه از گندم باکیفیت کالپوش خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، انتقال گندم تولیدی مرغوب شرق استان به مرکز استان سمنان سبب کاهش چشم گیر کیفیت نان در میامی و شاهرود و اعتراض مردم شده است.