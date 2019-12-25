امسال ۷۲ قلم کالای بخش کشاورزی از استان همدان صادر شده است

محمدرضا شهسواری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صادرات ۸ ماهه امسال بخش کشاورزی استان همدان نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییراتی داشته است، گفت: به لحاظ تعداد محصول در سال جاری ۷۲ قلم کالا از استان همدان صادر شده اما در سال گذشته این تعداد ۷۵ قلم محصول کشاورزی بوده است.

شهسواری با بیان اینکه به لحاظ تعداد کالاهای صادراتی بخش کشاورزی استان همدان شاهد ۴ درصد کاهش هستیم، اظهار داشت: با این وجود وزن کالاهای صادراتی افزایش یافته به طوری که در سال ۹۷ و طی مدت ۸ ماه ۱۷۴ هزار و ۷۷۸ تن محصول کشاورزی و در ۸ ماهه امسال ۱۹۹ هزار و ۴۶۲ تن محصول از استان همدان صادر شده است که ۱۴.۱ درصد رشد دارد.

افزایش ارزش دلاری صادرات بخش کشاورزی در همدان

شهسواری با بیان اینکه به لحاظ ارزش هم با توجه به افزایش قیمت دلار در داخل کشور از نظر مبلغ ریالی صادرات رشد چشمگیری داشته و از ۶۷۰ میلیارد تومان به ۲ هزار و ۸۲ میلیارد تومان رسیده است، گفت: این رقم ۲۱۰ درصد رشد داشته و به لحاظ ارزشی دلاری هم شاهد افزایش بودیم.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: طی ۸ ماهه سال جاری ۲۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار ارزش دلاری صادرات بخش کشاورزی همدان بوده در حالی که در ۸ ماهه سال گذشته این رقم ۱۶۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار بوده است.

شهسواری تاکید کرد: آمار نشان دهنده آن است علیرغم اینکه مباحث تحریم خیلی جدی و تأثیرگذار بوده اما صادرات استان همدان رشد یافته و تحت تأثیر تحریم قرار نگرفته است.

وی با بیان اینکه کشمش، سیب زمینی، انواع بذر، هندوانه، صیفی‌جات، محصولات گلخانه‌ای، پوست، سالامبور، کراست، رب گوجه فرنگی، عسل، فرآورده‌های لبنی، خیارشور و ترشیجات و شوریجات از جمله اقلام صادراتی بخش کشاورزی استان همدان است، گفت: بیشترین صادرات استان همدان از نظر ارزش دلاری صادراتی به خشکبار اختصاص دارد که ۸۸.۷ میلیون دلار است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان کشمش، سیب زمینی و سیر را در رتبه‌های بعدی صادرات محصولات کشاورزی عنوان کرد و گفت: برای توسعه صادرات بخش کشاورزی برنامه ریزی شده است.