به گزارش خبرنگار مهر، فوتبال بانوان در سال‌های اخیر علی رغم محدودیت‌های موجود و عدم پخش تلویزیونی در حال رقم زدن اتفاق‌های خوبی است. پس از نامزدی کتایون خسرویار در بین سه مربی برتر سال زن آسیا این بار خبر از یک رکورد شکنی تاریخی به میان آماده است.

زهرا خواجوی گلر ۲۱ سالِ تیم ملی و وچان کردستان در آستانه شکستن رکورد کلین شیت فوتبال ایران است. خواجوی از ۹ سالگی ورزش را با فوتسال آغاز کرد. در تیم زیر ۱۴ و زیر ۱۶ سال به عنوان بازیکن فعالیت کرد و نخستین حضورش در لیگ برتر را با تیم پاس همدان تجربه کرد. گلر جوان فوتبال ایران که با پیشنهاد مربی‌اش در این پست قرار گرفت در شش سال حضورش در لیگ برتر سابقه حضور در تیم‌های پاس همدان، اشترانکوه ازنا، شهرداری بم، راه یاب ملل سنندج(دو سال) و وچان کردستان را دارد.

گلر آینده دار فوتبال زیر ۱۹ سال و بزرگسالان ایران پس از ۹۰۰ دقیقه کلین شیت حال فقط باید ۳۵ دقیقه دیگر دروازه‌اش را بسته نگه دارد تا رکورد پیام نیازمند گلر تیم سپاهان را بشکند. هرچند خواجوی و تیمش روز جمعه کاری سختی مقابل تیم شهرداری بم دارند و اگر او موفق به انجام این کار شود در تاریخ فوتبال زنان و مردان ایران تاریخ سازی خواهد کرد.

دو تیم شهرداری بم و وچان کردستان به ترتیب با ۱۰ پیروزی و ۳۰ امتیاز دو تیم بدون شکست مسابقات هستند و روز جمعه برای تعیین قهرمان نیم فصل با هم رقابت خواهند کرد.

زهرا خواجوی در آستانه بازی مهم روز جمعه در گفتگو با خبرنگار مهر از هدف و آرزوهایش گفت که در ادامه می‌خوانید:

* برای ثبت رکوردم جنگیدم

از کودکی به رشته‌های توپی علاقه داشتم و با کودکان فامیل در کوچه بازی می‌کردیم. به طور ناخودآگاه سر از سالن فوتسال در آوردم و خداراشکر تا به امروز موفق بودم. با لطف خداوند توانستم به یک افتخار انفرادی در یک ورزش تیمی برسم. از کادر فنی و هم‌تیمی‌هایم در تیم وچان کردستان تشکر می‌کنم که پا به پای من جنگیدند تا به این رکورد برسم. برای کسب این رکورد جنگیدم و در هر بازی با تمرکز بالا پا به زمین گذاشتم و تمرینات زیادی پشت سرگذاشتم که خداراشکر نتیجه داد.

* با گل خوردن رابطه خوبی ندارم/می‌خواهم رکورد نیازمند را بشکنم

با شکست و گل خوردن رابطه خوبی ندارم و از ابتدای فصل هدفم گل نخوردن بود، وقتی در دو بازی نخست موفق شدم دروازه‌ام را بسته نگاه دارم در ذهنم رکورد پیام نیازمند آمد و تعداد بازی‌هایی که گل نخورد. برای همین تصمیم گرفتم این راه را ادامه دهم و تا امروز نیز موفق بودم، امیدوارم در ادامه هم همین روند را ادامه دهم.

* نخست برای تیمم و سپس برای اهداف شخصی‌ام خواهم جنگید

اهدافم مشخص است و تصمیم دارم به همراه تیم وچان کردستان قهرمان لیگ ایران شوم و بتوانم رکوردم را حفظ و ادامه دهم. می خواهم در یک تا دو سال آینده لژیونر شوم. اگر ۳۵ دقیقه دیگر کلین شیت کنم رکورد پیام نیازمند را خواهم شکست. شهرداری بم هر سال مدعی قهرمانی است، کار سختی مقابل این تیم داریم. ابتدا برای پیروزی تیمم وارد زمین می شوم و سپس برای اهداف شخصی ام با تمام وجود خواهم جنگید و امیدوارم ۳ امتیاز مهم بازی را به دست آوریم و من نیز رکوردم را بهبود بخشم. نویر، دروازه بان تیم ملی آلمان و بایرن مونیخ را به خاطر کار با پای خوبش الگوی خارجی ام است و در ایران نیز رحمتی، بیرانوند و پیام نیازمند الگوهایم هستند.