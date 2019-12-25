زنجیره اقتصادی اصفهان با صنعت نساجی تکمیل می شود

سید حسن قاضی عسگر در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه صنعت نساجی و صنایع وابسته اعم از پوشاک، طراحی دوخت و مد با ایجاد اشتغال انبوه در رده صنایع سبز قرار می‌گیرند اظهار داشت: صنعت نساجی از صنایع پر قدمت، سودآور، اشتغال زا و استراتژیک این دیار است و در این یک سال برای احیا و دوام آن برنامه ریزی و تلاش‌های مهمی انجام شده است.

وی با بیان اینکه در گذشته معضلاتی مانند رکود، مالیات بر ارزش افزوده، واردات و بالا بودن نرخ سود تسهیلات منجر به از هم گسستن تار و پود این صنعت شده بود ابراز داشت: با تغییر نرخ ارز بوق کارخانه‌های نساجی به صدا درخواهد آمد و امیدواریم با راه اندازی شهرک نساجی و پوشاک در آینده نزدیک این کارخانه‌ها به چرخه تولید برگردند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به قول تشکیل کمیته تخصصی برای راه اندازی دو شهرک نساجی و پوشاک تصریح کرد: ایجاد چرخه ریسندگی تا توزیع پوشاک علاوه بر ارزش افزوده می‌تواند باعث اشتغال زایی بیش از صد هزار نفر را فراهم کند.

وی با اهمیت برگزاری سیزدهمین نمایشگاه نساجی و دومین نمایشگاه مداکس در اصفهان افزود: پس از اصفهان، شهرک نساجی و پوشاک در کاشان نیز احداث خواهد شد.