استاندار گیلان از روند اجرای پروژه خط ریلی رشت- انزلی بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از پروژه راه آهن رشت -انزلی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در این بازدید تلاش شد تا چالش‌ها و مشکلات این پروژه شناسایی، بررسی و درباره راهکارهای مناسب برای حل آن بحث و گفتگو شود.

وی با اشاره به اهمیت این پروژه برای کشور و استان گیلان، افزود: اجرا، تکمیل و بهره برداری از این پروژه نقش مهمی در بهره برداری از ظرفیت کدیور جنوب به شمال دارد.

استاندار گیلان با بیان اینکه بعد از بهره برداری از خط ریلی تهران- قزوین- رشت اتصال این خط ریلی به پیر بازار و بندر کاسپین هدف گذاری شد، گفت: مقرر شده این پروژه تا پایان سال آینده تکمیل و بهره برداری شود.

وی در ادامه با اشاره به وجود مشکلات و موانعی در خط شش این پروژه و عدم اجرای تعهدات پیمانکار در زمان مقرر تصریح کرد: در همین راستا طی هفته‌های آینده نسبت به جایگزین پیمانکار اقدام خواهد شد.

زارع با اظهار امیدواری برای پایان این دو قطعه به طول ۳۶ کیلومتر تا پایان سال ۹۹، ادامه داد: بخشی از دو قطعه شش و هفت این خط ریلی با مشارکت منطقه آزاد اجرایی می‌شود که مقدمات کار فراهم شده است.

وی در ادامه با اشاره به تأمین مصالح مورد نیاز برای ادامه این پروژه، گفت: با تأمین این مصالح از فردا ادامه اجرای پروژه با قدرت بیشتری انجام خواهد شد.

استاندار گیلان با تأکید بر لزوم همکاری همه مدیران دستگاه‌های اجرایی مربوطه ضمن رعایت قانون در صدور مجوزهای لازم برای تسریع پروژه، افزود: همه مدیران باید همکاری لازم برای تکمیل و بهره برداری از این پروژه که دارای اهمیت ملی برای تسریع در انجام مبادلات تجاری ایران و کشورهای همسایه و اروپایی را دارند، انجام دهند.

وی با اشاره به تأمین اعتبارات لازم برای اجرای این پروژه نیز اظهار کرد: قطعاً برای تحقق درآمدهای دولت از بودجه جاری مشکلات و محدودیت‌های داریم اما این پروژه به دلیل اهمیت و ضرورت تکمیل آن از سوی سازمان برنامه و بودجه حمایت‌های لازم را انجام می‌شود.