طرح مقابله با بدحجابی باید به صورت مستمر اجرا شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یوسف طاطبائی نژاد در نمازجمعه امروز اصفهان با ابراز رضایت از اجرای این طرح توسط نیروی انتظامی گفت: اجرای این طرح امنیت اجتماعی را به دنیال خواهد داشت و نیروی انتظامی باید با رعایت اصول اسلامی و بدون هیچ گونه توهین و افترا به اشخاص این طرح را ادامه دهد.
خطیب جمعه اصفهان افزود: مبارزه با مفاسد اجتماعی برابر با قانون اساسی یک تکلیف و از وظایف دولت جمهوری اسلامی است و اجرای آن باید به نحوی باشد که هیچ گاه در جامعه شاهد ناهنجاری های اجتماعی و ضد ارزش ها نباشیم.
وی خاطر نشان کرد: برخی معتقدند طرح امنیت اجتماعی و رعایت عفاف و حجاب تنها باید از طریق اشاعه فرهنگ اجرا شود اما با توجه به وضعیت کنونی جامعه راهکارهای فرهنگی برای همه افراد قابل اجرا نیست و برخی باید با استفاده از ابزار فشار رویه حضور خود در اجتماع را عوض کنند.
نماینده ولی فقیه در اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به توهین برخی از نشریات دانشجویی به شخصیت مقدس پیامبر اعظم و ائمه اطهار اشاره کرد و اظهار داشت: تنها هدف آنها ایجاد تفرقه افکنی و اختلال در وحدت ملی مردم مسلمان ایران است و خوشبختانه دانشجویان با عملکرد به موقع خود دشمنان را در اجرای این دسیسه ناکام گذاشتند و نقشه های آنها را نقش بر آب کردند.
