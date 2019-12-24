رادیو سلامت و وزارت علوم تفاهمنامه همکاری امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، مراسم رونمایی از تفاهمنامه همکاری میان معاونت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رادیو سلامت با موضوع ترویج سبک زندگی سالم و توانمندسازی دانشجویان برای مراقبت از سلامت خود، خانواده و اجتماع با حضور حمید شاه آبادی معاون صدای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، غلامرضا غفاری معاون فرهنگی وزارت علوم، محمد هادی عسکری مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، صمد نریمان مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر و فروغ اسرافیلیان مشاور امور بانوان وزارت علوم در معاونت صدای جمهوری اسلامی برگزار شد.

هدف از انعقاد این تفاهمنامه گسترش ارتباط میان رادیو به ویژه رادیو سلامت و وزارت علوم و به دنبال آن ارتقای نشاط و سلامت در میان دانشجویان جوان کشور عنوان شد.

این اقدام در راستای بیانیه مقام معظم رهبری درخصوص گام دوم انقلاب انجام شد تا جوانان به عنوان مخاطبان اصلی این بیانیه در مسیر ارتقا و سازندگی کشور نقش موثری را بیش از پیش ایفا کنند.

حمید شاه آبادی معاون صدای رسانه ملی با بیان اینکه حوزه دانشگاهی از اهمیت بسیاری در مسایل کلان کشور برخوردار است، گفت: امکان و ظرفیتی که رادیو می‌تواند در زمینه دانشگاه ها فراهم کند بسیار زیاد است.

وی تصریح کرد: عملکرد ما باید به گونه‌ای باشد که تنها معطوف به وضعیت فعلی دانشجو نباشد و او در دوران میانسالی نیز نسبت به دوران جوانی خود و فعالیت هایش، رضایت داشته باشد.

شاه آبادی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب و چهل سال اول انقلاب، اظهار کرد: با بررسی اقدامات انجام شده در این چهل سال می‌توان دریافت که مسئولیت گام دوم انقلاب بر دوش جوانان است و این نسل باید به مطالبات خود و مردم توجه ویژه ای داشته باشند که در این خصوص، زندگی اجتماعی در اولویت امور قرار دارد.

سلامت اجتماعی مستلزم شناختی صحیح است

غلامرضا غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات طی سخنانی، بیان کرد: مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب توصیه هایی را برای نسل جوان و به خصوص دانشجویان دارند. یکی از این بخش ها، بحث سبک زندگی اسلامی و توجه به داشتن زندگی سالم است، زندگی ای که بتواند آنچه را در حوزه سلامت اجتماعی مد نظر است، محقق کند.

غفاری اضافه کرد: در ذیل بحث های اجتماعی تمامی نگاه ها معطوف به سلامت جسمانی است. در صورتی که سلامت فراتر از بعد جسمانی است. سلامت روانی- معنوی و سلامت اجتماعی مستلزم آن است که به درستی شناخته شوند.

عسکری مدیر فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات نیز، گفت: با توجه به فضایی که در دانشگاه ها وجود دارد و ضرورت ایجاد امید و فضای نشاط آور، همچنین وجود تشکل های دانشجویی ما به دنبال اجتماعی سازی دانشگاه ها هستیم تا بتوانیم ظرفیت دانشگاه اجتماعی را به مرحله بالفعل برسانیم.

در پایان صدیقه اعتماد سعید مدیر رادیو سلامت با اشاره به همکاری حوزه فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با رادیو سلامت عنوان کرد: امیدواریم در راستای ترویج سبک زندگی سالم به ویژه در میان دانشجویان قدم های موثری برداریم و دستاوردهای این تفاهمنامه، زمینه ساز ارتقای سطح سلامت در جامعه باشد.