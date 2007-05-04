بیست و هشتمین جلسه استانی هیات دولت در کرمان آغاز شد

به‌ گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان کرمان در پایان بیست و هشتمین سفر استانی رئیس جمهوربه این استان جلسه هیات دولت در محل استانداری کرمان با حضور رئیس جمهور ، اعضای کابینه، استاندار و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی ، نماینده ولی فقیه و جمعی از مسئولان محلی در حال برگزاری است و قرار است دراین جلسه هیات دولت برای رفع مشکلات و پیشرفت کرمان چاره اندیشی کند .

رئیس جمهور و جمعی از وزیران وی از روز چهارشنبه 12 اردیبهشت تا کنون به شهرهای مختلف استان کرمان سفر کردند و از مشکلات مردم این استان آگاه شدند . در جلسه عصر امروز هیات دولت، پیش مصوباتی که در جلسات آتی هیات وزیران در تهران تصویب خواهد شد، مورد بررسی قرار می گیرد.







