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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۷:۵۵

دقایقی پیش به ریاست رئیس جمهور؛

بیست و هشتمین جلسه استانی هیات دولت در کرمان آغاز شد

بیست و هشتمین جلسه استانی هیات دولت در کرمان آغاز شد

بیست و هشتمین جلسه استانی هیات دولت در آخرین ساعات حضور رئیس جمهور در استان کرمان ، دقایقی پیش آغاز شد .

به‌ گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان کرمان در پایان بیست و هشتمین سفر استانی رئیس جمهوربه این  استان  جلسه هیات دولت در محل استانداری کرمان با حضور رئیس جمهور ، اعضای کابینه، استاندار و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی ، نماینده ولی فقیه و جمعی از مسئولان محلی در حال برگزاری است و قرار است دراین جلسه هیات دولت برای رفع مشکلات و پیشرفت کرمان چاره اندیشی کند .

رئیس جمهور و جمعی از وزیران وی از روز چهارشنبه 12 اردیبهشت تا کنون به شهرهای مختلف استان کرمان سفر کردند و از مشکلات مردم این استان آگاه شدند .  در جلسه عصر امروز هیات دولت، پیش مصوباتی که در جلسات آتی هیات وزیران در تهران تصویب خواهد شد، مورد بررسی قرار می گیرد.

 

کد مطلب 480615

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