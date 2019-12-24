  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۳ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۱۱

واکنش اتحادیه جهانی کشتی به مصدومیت حسن یزدانی

واکنش اتحادیه جهانی کشتی به مصدومیت حسن یزدانی

اتحادیه جهانی کشتی در بررسی آخرین وضعیت حسن یزدانی و روند درمانی و عمل جراحی این قهرمان جهان و المپیک، گفتگوی کوتاهی با او را منتشر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن مصاحبه حسن یزدانی که در صفحه رسمی اتحادیه جهانی کشتی در فضای مجازی به دو زبان فارسی و انگلیسی انعکاس یافته به شرح زیر است:

«بلافاصله بعد از عمل جراحی بر روی زانو، حسن یزدانی دارنده دو طلای جهان و طلای المپیک به اریک اولانوفسکی خبرنگار اتحادیه جهانی کشتی گفت: عمل خوبی بود و در حال حاضر وضعیت خوبی دارم. دو ماه دیگر تمریناتم را رو تشک کشتی آغاز می کنم. وضعیت روحی خوبی دارم و باید ببینیم در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد.»

حسن یزدانی قهرمان کشتی آزاد جهان و المپیک، روز گذشته توسط دکتر کیهانی تحت عمل جراحی زانو قرار گرفت که با توجه به نظر پزشکان، وی می تواند در المپیک به میدان برود.

کد مطلب 4806164

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها