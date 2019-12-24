واکنش اتحادیه جهانی کشتی به مصدومیت حسن یزدانی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن مصاحبه حسن یزدانی که در صفحه رسمی اتحادیه جهانی کشتی در فضای مجازی به دو زبان فارسی و انگلیسی انعکاس یافته به شرح زیر است:

«بلافاصله بعد از عمل جراحی بر روی زانو، حسن یزدانی دارنده دو طلای جهان و طلای المپیک به اریک اولانوفسکی خبرنگار اتحادیه جهانی کشتی گفت: عمل خوبی بود و در حال حاضر وضعیت خوبی دارم. دو ماه دیگر تمریناتم را رو تشک کشتی آغاز می کنم. وضعیت روحی خوبی دارم و باید ببینیم در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد.»

حسن یزدانی قهرمان کشتی آزاد جهان و المپیک، روز گذشته توسط دکتر کیهانی تحت عمل جراحی زانو قرار گرفت که با توجه به نظر پزشکان، وی می تواند در المپیک به میدان برود.