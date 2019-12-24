به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی محمدی امروز اظهار داشت: هفت نفر از اراذل و اوباش سابقهدار که اقدام به زورگیری و سرقت از شهروندان در تبریز میکردند با تلاش مأموران اطلاعات عمومی استان پس از شناسایی، دستگیر و مقادیری اقلام ممنوعه از آنها کشف شد.
وی افزود: اجازه جولان دادن به اراذل و اوباش را نمیدهیم و با برهم زنندگان نظم و امنیت برخورد میکنیم.
جانشین فرماندهی انتظامی استان آذربایجانشرقی با بیان اینکه امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است، گفت: به سبب قانون، نیروی انتظامی برای تأمین امنیت شهروندان در کنار مردم است.
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