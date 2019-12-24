  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۳۳

جانشین فرماندهی انتظامی آذربایجان‌شرقی خبر داد:

دستگیری اراذل و اوباش سابقه‌دار در تبریز

دستگیری اراذل و اوباش سابقه‌دار در تبریز

تبریز- جانشین فرماندهی انتظامی استان آذربایجان‌شرقی از دستگیری اراذل و اوباش سابقه‌دار در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی محمدی امروز اظهار داشت: هفت نفر از اراذل و اوباش سابقه‌دار که اقدام به زورگیری و سرقت از شهروندان در تبریز می‌کردند با تلاش مأموران اطلاعات عمومی استان پس از شناسایی، دستگیر و مقادیری اقلام ممنوعه از آنها کشف شد.

وی افزود: اجازه جولان دادن به اراذل و اوباش را نمی‌دهیم و با برهم زنندگان نظم و امنیت برخورد می‌کنیم.

جانشین فرماندهی انتظامی استان آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است، گفت: به سبب قانون، نیروی انتظامی برای تأمین امنیت شهروندان در کنار مردم است.

کد مطلب 4806169

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • Da IR ۲۲:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۳
      0 0
      پاسخ
      تلاش نیروی انتظامی بسیار جای تقدیر دارد ولی متاسفانه شهرک ارم منطقه ۹ بخصوص مجتمع های جدید که توجه ویژه میطلبدتعدادی جوان باعث رعب ووحشت اهالی ونوامیس مردم شده اند .
    • IR ۲۲:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
      0 0
      پاسخ
      سلام میشه نیسان دزدیده شده ماروهم پیدا کنین الان ۲۳ روزه نیست مدلش۸۹ بود به قرآن قسطی خریدیم داریم ماهی دونیم میلیون اقساط پرادخت میکنیم به جز اون یکی اقساط هامون توروخدا پیگیری کنین۲۶ج۸۷۱ایران۹۸

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها