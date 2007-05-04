جابه جایی 75هزار مسافر در دومین روز نمایشگاه کتاب

مهندس جعفر ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبرادامه داد : تعداد این افراد در روز پنج شنبه نسبت به روز قبل نزدیک به دو برابر افزایش داشته است .

وی تاکید کرد : استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در دو روز ابتدای برپایی نمایشگاه بین المللی کتاب برای بسیاری از مسئولین غیر منتظره و جالب بود .

ربیعی یاد آور شد : بسیاری از مسافران بازدید کننده از شهرستان ها و مناطق دوردست به بازدید نمایشگاه می آیند اما با این حال جدی گرفتن توصیه های ماموران برای چگونگی خرید بلیت و پیاده و سوار شدن موجب شده تا این امر روند قابل قبولی داشته باشد .

مدیر عامل شرکت بهره بردای مترو پایتخت افزود : درمورد استفاده از بلیت های اعتباری و غیر اعتباری آمار دقیقی در دست نیست اما تاکنون بیشتر مسافران شهرستانی از بلیتهای رفت و برگشت (غیر اعتباری ) برای سفر استفاده کرده اند .

وی با اشاره به بلیت فروشی های وابسته به شرکت مترو در سطح حدود 3غرفه نمایشگاه و نزدیک به ایستگاه های مصلی ، شهید بهشتی و مقابل شبستان مصلی بزرگ امام خمینی گفت : چنانچه از همکاری مسئولان برای فروش بلیت بهره برده نمی شد دراین زمینه با انبوهی از مسافران داخل ایستگاه ها مواجه می شدیم و نظم عمومی برهم می خورد.