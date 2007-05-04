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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۷:۴۵

توسط مترو انجام شد؛

جابه جایی 75هزار مسافر در دومین روز نمایشگاه کتاب

جابه جایی 75هزار مسافر در دومین روز نمایشگاه کتاب

مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران اعلام کرد : 75 هزار بازدیدکننده در دومین روز برگزاری نمایشگاه کتاب با مترو جابه جا شدند .

مهندس جعفر ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبرادامه داد : تعداد این افراد در روز پنج شنبه نسبت به روز قبل نزدیک به دو برابر افزایش داشته است .

وی تاکید کرد : استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در دو روز ابتدای برپایی نمایشگاه بین المللی کتاب  برای بسیاری از مسئولین غیر منتظره و جالب بود .

ربیعی یاد آور شد : بسیاری از مسافران بازدید کننده از شهرستان ها و مناطق دوردست به بازدید نمایشگاه می آیند اما با این حال جدی گرفتن توصیه های ماموران برای چگونگی خرید بلیت و پیاده و سوار شدن موجب شده تا این امر روند قابل قبولی داشته باشد .

مدیر عامل شرکت بهره بردای مترو پایتخت افزود : درمورد استفاده از بلیت های اعتباری و غیر اعتباری آمار دقیقی در دست نیست اما تاکنون  بیشتر مسافران شهرستانی از بلیتهای رفت و برگشت (غیر اعتباری ) برای سفر  استفاده کرده اند .

وی با اشاره به بلیت فروشی های  وابسته به شرکت مترو در سطح حدود 3غرفه  نمایشگاه و نزدیک به ایستگاه های مصلی ، شهید بهشتی و مقابل شبستان مصلی بزرگ امام خمینی گفت : چنانچه از  همکاری مسئولان برای فروش بلیت بهره برده نمی شد دراین زمینه با انبوهی از مسافران داخل ایستگاه ها مواجه می شدیم و نظم عمومی برهم می خورد.

کد مطلب 480617

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